國票證霸凌羅生門 國票金：調查作業持續中
國票證霸凌案陷入羅生門。昨日台北市議員林亮君指出，國票證券副董事長陳冠如遭控長期對職員言語羞辱與不當干預業務，內部調查已正式認定「職場不法侵害成立」。對此，國票金今早發出重訊表示，子公司國票證券已啟動內部調查，惟相關調查報告提請國票證券審計委員會討論時，有委員認為小組成員有違反利害衝突情事及尚有進一步深入了解及確認之處，並未同意通過調查報告，故本案並無經「正式認定」之情事。
林亮君說，陳利用其國票金控董事職權，要求將霸凌案提報審計委員會企圖重啟調查，欲透過對職場霸凌沒有規範的證交法令推翻勞動法規認定的霸凌事實，形同對受害者二度傷害。
國票金表示，國票證已就本案成立獨立調查小組進行專案調查，相關調查作業正依法辦理中，尚未有正式結論。並強調，公司一貫秉持重視員工權益及維護良好職場環境之原則，絕不容忍任何違法行為，並將嚴格依相關法令辦理，以維護公司治理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言