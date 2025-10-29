快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

輸銀與羅馬尼亞 CEC Bank SA 簽訂轉融資合約 助廠商拓展羅馬尼亞市場

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為協助我國廠商拓展出口貿易及拓銷羅馬尼亞市場，輸出入銀行與羅馬尼亞CEC Bank SA於10月共同簽署轉融資合約，為輸銀在羅馬尼亞之第一家轉融資銀行據點，以促進我國與羅馬尼亞之經貿往來關係。

轉融資業務是由輸出入銀行提供貸款給國內外金融機構，供其轉貸資金給國外進口商，間接提供該進口商分期付款融資，以購買我國產品，透過轉融資減輕進出口商雙方之財務負擔，藉以提高國外買主向我國廠商採購之意願，強化我國產品在國際市場之競爭力。迄9月底，輸出入銀行已與22國53家銀行建立轉融資往來關係。

羅馬尼亞CEC Bank SA成立於1864年，為當地第3大銀行。此次輸出入銀行與該行建立轉融資合作關係，預期透過雙方轉融資業務合作，可大力提升我國產品進軍羅馬尼亞市場之競爭力，落實輸銀宗旨「強化貿易金融，協助對外貿易」。

羅馬尼亞 出口商

延伸閱讀

北香湖公園「運動」雕塑未揭幕先轟動 背後大師靈感來自她

中國八角碎又見蘇丹紅 8947公斤邊境全銷毀

知名美式餐廳食物墊紙檢出螢光劑 羅馬尼亞進口黑松露重金屬超標

俄羅斯大力干擾 摩爾多瓦親歐派仍勝選

相關新聞

國票證霸凌羅生門 國票金：調查作業持續中

國票證霸凌案陷入羅生門。昨日台北市議員林亮君指出，國票證券副董事長陳冠如遭控長期對職員言語羞辱與不當干預業務，內部調查已...

新加坡精密工程科技協會訪證交所 東南亞創新資本平台鏈台星企業交流

新加坡精密工程科技協會（SPETA）參訪團10月28日蒞臨臺灣證券交易所，這次交流延續東南亞創新資本平台於今（2025）...

出口商拋匯 台幣連二升

在美元指數回貶及出口商月底拋匯需求支撐下，新台幣兌美元昨（28）日終場收在30.626元，升值9.3分，連續第二個交易日...

第一金重視勞工 連三年獲獎

第一金控視員工為最大資產，是企業永續發展的關鍵力量，連續三年榮獲勞動部職業安全署「健康勞動力永續領航企業」肯定。

第一金友善職場 開辦員工持股信託

第一金融集團打造友善職場，全面開辦員工儲蓄及持股信託，員工參加占比達95％。第一金並發揮金融業影響力，除協助逾110家企...

金管會修訂辦法 保險錢進公建將釋兆元動能

為引導保險業資金投入國內公共建設與實體產業，金管會放寬保險業資金可投資範圍，修正相關投資管理辦法，放寬投資上限，可望釋放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。