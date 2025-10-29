證交所助創新板企業強化 ESG 管理 課程聚焦3大任務

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

金管會日前公布多項資本市場精進措施，包括推動「亞洲創新籌資平臺」，結合證交所與櫃買中心組成的資本市場服務團，整合資源提供各類企業完整服務，並推動前瞻新經濟與重點產業，透過友善且彈性的市場制度，壯大我國資本市場規模與國際競爭力。

為呼應亞洲創新籌資平台推動方向，並協助創新板企業強化永續治理與資訊揭露能力，證交所昨（29）日舉辦「永續報告書編製實務與公司治理評鑑說明」課程。延續今年7月反應熱烈的溫室氣體盤查實作課程，持續以實務導向方式，協助企業掌握ESG揭露重點與法規要求。

此課程聚焦企業在永續推動上最具挑戰的3大任務—溫室氣體盤查、永續報告書編製，以及公司治理評鑑。課程邀請專業顧問與證交所講師共同授課，說明最新揭露規範、ESG數位平台報告書產製功能、GRI準則應用、報告書編製實務以及公司治理評鑑介紹，協助創新板公司建立系統性的永續管理基礎，逐步符合國際準則及主管機關要求。

證交所指出，自今年起所有上市櫃公司均須編製永續報告書，象徵我國資本市場邁入永續揭露的新里程碑。證交所除持續優化ESG數位平台、提供範例與報告書產製功能外，也透過公司治理評鑑制度，引導企業強化治理透明度與永續績效，提升整體市場永續水準。

證交所強調，創新板企業多屬新興產業，從製程優化、產品創新到循環經濟皆展現高度永續競爭力。未來證交所將持續推動創新板，並結合ESG行動，共同打造創新與永續的資本市場生態圈。

