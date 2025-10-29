貝萊德：就業市場降溫支撐 Fed 降息 風險資產走揚 黃金宜戰術性配置

貝萊德智庫指出，本周全球多家央行將召開會議。隨著美國就業市場降溫，聯準會（Fed）本周可望再度降息，進一步支撐風險資產，也讓黃金在數十年相對沉寂之後，今年出現罕見的暴漲。

貝萊德指出，金價今年來大漲與短暫修正，一方面反映主要經濟體債務問題引發避險需求，另一方面也受到市場風險偏好升溫與部分投機氛圍推動。貝萊德認為黃金屬於投資組合中的「戰術性配置」，適合短期靈活運用。

貝萊德表示，金格今年來已上漲逾五成，正邁向1979 年高通貨膨脹年代以來的最大年度漲幅。推升金價的動能有多重。首先，主要經濟體財政惡化，引發市場憂慮，促使投資人尋找可取代長期公債的資產，作為避險與分散工具。其次，央行的買盤持續，仍是支撐金價的重要力量。此外，風險情緒升溫與散戶搶進，也推波助瀾，使金價一度衝上每英兩4,400美元的歷史新高。

不過，貝萊德認為，金價的投機性漲勢往往伴隨劇烈修正，回檔並不意外。整體而言，這反映出Fed降息支撐市場風險偏好，同時也提醒投資人必須持續更新總體情境，以評估潛在轉折與下行風險。在此環境下，黃金適合定位為投資組合中的戰術性配置。

至於也將在本周登場的川習會，貝萊德指出，美中貿易談判或將引發短期市場波動，但相較於今年稍早及4月2日的關稅政策後所帶來的劇烈震盪，目前貿易不確定性已非市場的主要驅動因素。

貝萊德強調，在美中會議前夕，我們再次看到一些經濟運行的基本法則重新浮現。其中最重要的一則，就是供應鏈不可能在一夕之間重組。此現實狀況限制了美國在貿易政策上能走多遠，也造成股市在本月初出現的貿易疑慮後迅速反彈。