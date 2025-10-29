快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

貝萊德：就業市場降溫支撐 Fed 降息 風險資產走揚 黃金宜戰術性配置

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，本周全球多家央行將召開會議。隨著美國就業市場降溫，聯準會（Fed）本周可望再度降息，進一步支撐風險資產，也讓黃金在數十年相對沉寂之後，今年出現罕見的暴漲。

貝萊德指出，金價今年來大漲與短暫修正，一方面反映主要經濟體債務問題引發避險需求，另一方面也受到市場風險偏好升溫與部分投機氛圍推動。貝萊德認為黃金屬於投資組合中的「戰術性配置」，適合短期靈活運用。

貝萊德表示，金格今年來已上漲逾五成，正邁向1979 年高通貨膨脹年代以來的最大年度漲幅。推升金價的動能有多重。首先，主要經濟體財政惡化，引發市場憂慮，促使投資人尋找可取代長期公債的資產，作為避險與分散工具。其次，央行的買盤持續，仍是支撐金價的重要力量。此外，風險情緒升溫與散戶搶進，也推波助瀾，使金價一度衝上每英兩4,400美元的歷史新高。

不過，貝萊德認為，金價的投機性漲勢往往伴隨劇烈修正，回檔並不意外。整體而言，這反映出Fed降息支撐市場風險偏好，同時也提醒投資人必須持續更新總體情境，以評估潛在轉折與下行風險。在此環境下，黃金適合定位為投資組合中的戰術性配置。

至於也將在本周登場的川習會，貝萊德指出，美中貿易談判或將引發短期市場波動，但相較於今年稍早及4月2日的關稅政策後所帶來的劇烈震盪，目前貿易不確定性已非市場的主要驅動因素。

貝萊德強調，在美中會議前夕，我們再次看到一些經濟運行的基本法則重新浮現。其中最重要的一則，就是供應鏈不可能在一夕之間重組。此現實狀況限制了美國在貿易政策上能走多遠，也造成股市在本月初出現的貿易疑慮後迅速反彈。

金價

延伸閱讀

貝森特證實了！聯準會新主席5人名單出爐 川普年底前決定人選

獨家／幾百檔ETF掛牌 為何金管會主委彭金隆只出席這場？原因曝光

貝萊德iShares 安碩標普500卓越50 ETF 10月20日掛牌上市

押注已近尾聲？大型投資機構減持高風險公司債 轉向這兩項資產

相關新聞

國票證霸凌羅生門 國票金：調查作業持續中

國票證霸凌案陷入羅生門。昨日台北市議員林亮君指出，國票證券副董事長陳冠如遭控長期對職員言語羞辱與不當干預業務，內部調查已...

新加坡精密工程科技協會訪證交所 東南亞創新資本平台鏈台星企業交流

新加坡精密工程科技協會（SPETA）參訪團10月28日蒞臨臺灣證券交易所，這次交流延續東南亞創新資本平台於今（2025）...

出口商拋匯 台幣連二升

在美元指數回貶及出口商月底拋匯需求支撐下，新台幣兌美元昨（28）日終場收在30.626元，升值9.3分，連續第二個交易日...

第一金重視勞工 連三年獲獎

第一金控視員工為最大資產，是企業永續發展的關鍵力量，連續三年榮獲勞動部職業安全署「健康勞動力永續領航企業」肯定。

第一金友善職場 開辦員工持股信託

第一金融集團打造友善職場，全面開辦員工儲蓄及持股信託，員工參加占比達95％。第一金並發揮金融業影響力，除協助逾110家企...

金管會修訂辦法 保險錢進公建將釋兆元動能

為引導保險業資金投入國內公共建設與實體產業，金管會放寬保險業資金可投資範圍，修正相關投資管理辦法，放寬投資上限，可望釋放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。