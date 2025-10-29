AI 加速企業轉型 富邦產險舉辦「AI 應用與公司治理研討會」

人工智慧（AI）正在重塑企業經營模式，引起結構性變革。富邦產險順應此趨勢，於28日攜手社團法人中華公司治理協會舉辦「AI應用與公司治理研討會」，邀請資誠創新諮詢公司執行董事陳世祥及財團法人人工智慧法律國際研究基金會執行長暨實踐大學法律系教授張麗卿，分別就全球AI發展趨勢與商業使用及AI應用的法律風險提供企業相關營運建議，本次研討會吸引上百位上市櫃公司董監事及高階主管參加，中華公司治理協會祕書長吳哲生亦親臨現場共襄盛舉。

富邦產險資深協理曾文正於致詞時指出，AI已廣泛應用於各商業場景，顯著提升企業經營效率及客戶體驗，以富邦產險為例，近年來陸續開發導入AI智能核賠系統、AI語音客服機器人、太陽能板異常智能辨識系統，以及近期獲主管機關核准試辦的AI臉部辨識系統「FacePass極速保」，展現富邦產險在科技面的創新能力，曾文正進一步強調，AI應用為企業帶來商機的同時，也伴隨著資安風險及法律爭議，此為企業高階主管必須重視的公司治理議題。

研討會中，由陳世祥主講全球AI趨勢與企業如何落實AI的商業應用，以企業領導人應知AI的6件大事開場，指出AI已成為企業在數位轉型過程中推動變革的核心力量，不僅是技術創新，更可善用以重新定義業務流程，建立各種智慧系統提升效率，並確保知識的有效傳承與管理。陳世祥最後分享落實企業AI商業應用的三大步驟，包含AI流程盤點、AI應用平台建立、AI應用推廣，以實現企業AI轉型應用的成功。張麗卿則以AI數位人及AI董事為例，說明AI應用所伴隨的法律風險，以及在法律、醫療、金融等領域可能引發的爭議，探討如何在創新與監管之間取得平衡。

富邦產險建議企業領導人必須迅速掌握AI科技變化，制定長期發展計劃並採取正確的轉型策略，充分利用AI所能引發的商業效益，而董事會作為公司最高治理機構，亦需瞭解AI的應用效益及法律遵循現況，引導公司朝向正確的發展方向。