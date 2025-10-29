開創虛擬資產永續新時代 禾亞數位科技獲創新金融獎

第五屆「數位金融獎」頒獎典禮於10月28日圓滿落幕，禾亞數位科技（HOYA BIT 加密貨幣交易所）憑藉具開創性的「永續虛擬資產金融平台」從中脫穎而出，由副總經理林逸騏代表領獎，一舉摘下創新金融獎，成為唯一獲獎的虛擬資產業者！本屆吸引逾200組金融業者報名角逐，評選標準嚴謹，歷經四階段審核，並由金管會、政治大學及產官學界組成的關鍵評審團，以及銀行局、證期局代表擔任頒獎人。此項殊榮不僅是對禾亞數位科技在推動永續金融科技實踐上的高度肯定，更標誌著台灣虛擬資產產業已兼具邁向具備環境社會責任（ESG）貢獻力的重要里程碑。

禾亞數位科技董事長彭云嫻分享：「本次榮獲創新金融組優質獎，不僅肯定了禾亞數位科技在技術上的開創性，更代表虛擬資產產業正式承擔起環境永續的責任。未來我們也將持續深化永續金融服務，以實現碳中和為目標，並達到『永續經營』的願景」。

權威評選高度肯定！禾亞數位「鏈上永續金融應用」締造新標竿

「數位金融獎」是台灣金融界的權威指標，禾亞數位科技聚焦於最具挑戰與潛力的「區塊鏈結合永續金融」領域。核心價值在於成功解決加密貨幣交易長期以來「高碳足跡、能耗不透明、缺乏環境責任」的三大產業痛點。透過平台創新的 「永續比特幣碳足跡鏈上標記機制」，將虛擬資產交易轉化為可驗證、可量化、可治理的永續金融工具。

禾亞數位科技的關鍵技術優勢包含：

●國際雙認證領先全球： 禾亞數位科技是全球第一家同時完成ISO 14064-1（組織碳盤查）及ISO 14067（產品碳足跡）兩大國際標準查證的加密貨幣交易所，具有最高等級的可信度與國際認可。

●能源標示與智能履約： 平台將與再生能源夥伴合作，導入「能源標示機制」，並透過「區塊鏈碳足跡模組」自動計算其環境衝擊值，並上鏈進行憑證生成。交易完成後，即自動執行碳補償履約，同時產出符合國際準則（如 TCFD、ISSB）的ESG報告摘要，大幅簡化企業永續合規流程。

賦能企業數位轉型 激勵個人永續行動

此外，禾亞數位科技的平台價值體現於對企業與個人的雙重賦能。在個人端部分，當消費者在平台上完成任務後，可獲得由環境部環保綠點發放的獎勵，這不僅實現了創新的永續金融模式，更有效連結永續行為與現實消費場景。同時，此平台也探索了點數經濟與數位資產的價值交換，創造將超商點數、會員點數轉換為加密貨幣或數位資產的可能性，為市場帶來全新的價值流動與創新。

此次獲獎，禾亞數位科技不僅證明了台灣自主研發的永續金融科技服務具備國際輸出實力，更將持續深化創新實踐，引領產業，為全球企業提供高效、可信的ESG金融整合資訊方案，共同推動全球永續金融發展。