安泰金融教育館 獲亞太永續會展獎金級、永續導覽卓越獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
安泰銀行榮獲2025第四屆亞太永續博覽會「亞太永續會展獎金級」及「永續導覽卓越獎」雙獎殊榮，安泰銀行人資暨永續長蔡昱祺副總經理（右）代表領獎。圖/安泰銀行提供
安泰銀行（2849）參與由台灣永續能源研究基金會主辦的國內最大永續嘉年華「2025第四屆亞太永續博覽會」，以「安泰金融教育館」參展主題，融入金融教育推廣與綠色創新的展位設計，獲大會「亞太永續會展獎金級」及「永續導覽卓越獎」雙獎，

展現在永續議題上金融專業與社會影響力深度融合的具體成果。

安泰銀行展區大量運用可重複使用的鋼鋁Truss結構打造主體，減少傳統展場常見的一次性木

作結構，大幅提升材料循環率。

展場內部採用LED節能照明，從邀請函到互動闖關活動皆以QR Code數位化進行，以電子化取代紙本，減少能源及耗材使用，落實低碳展覽精神；展區設計及素材運用，亦依循MEET TAIWAN會展碳排計算機中的「人、貨、食、地、物」五大構面盤點資料，嚴謹預估三天展期總碳排放量，以落實綠色會展的實踐行動及碳排表現，引領企業落實綠色會展典範。

展區設計以「金融Ｘ教育」為核心，打造三大主題永續互動體驗：「永續行動教室」結合影音展示，呈現安泰銀行參與公益的行動成果；「金融教育實驗室」則透過金融議題互動遊戲，推廣防詐與金融友善等議題；「課後書屋」邀請公益夥伴「孩子的書屋」將獨木舟搬進展館，搭配VR互動創新體驗，感受書屋陪伴與多元教育的行動方式，象徵教育與希望的延續，展現跨界合作的永續力量。

安泰銀行表示，本次參展，安泰銀行由行內同仁志工與公益團體成員組成導覽團隊，透過專業的解說及溫暖親和的互動導覽方式，帶領民眾深入了解安泰銀行在社會關懷與偏鄉教育的行動成果，展現在金融專業與教育公益結合的創新實踐，成功塑造「金融Ｘ教育」的跨界典範；並設有「集章挑戰」與「永續宣言牆」等體驗活動，讓參觀者以行動參與永續，因此榮獲「永續導覽卓越獎」肯定。

