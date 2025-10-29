凱基銀行進駐高雄資產管理專區 提供高資產客戶全方位理財

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
凱基銀行進駐高雄資產管理專區正式開業。由凱基金控執行副總經理顏志堅（右四）、凱基銀行總經理林素真（左四）率領主管團隊共同揭幕，宣告凱基銀行在高資產客戶服務領域邁向新里程。圖／凱基銀行提供
凱基銀行進駐高雄資產管理專區正式開業。由凱基金控執行副總經理顏志堅（右四）、凱基銀行總經理林素真（左四）率領主管團隊共同揭幕，宣告凱基銀行在高資產客戶服務領域邁向新里程。圖／凱基銀行提供

凱基銀行響應政府推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策目標，積極參與高雄資產管理專區試辦計畫，宣布以高雄分行作為進駐高雄資產管理專區營業據點對外開業，提供多項高資產財富管理業務。

凱基銀行表示，未來更將整合集團資源，打造一站式的財富管理服務，並透過關係企業「中華開發資本」在台灣創投的優勢，滿足高資產客戶對私募股權投資的需求，展現深耕高資產客戶市場的決心。

凱基銀行指出，本次開辦試辦業務項目涵蓋提供外幣授信與客製化結構型商品，滿足高資產客戶的資金調度靈活度與投資需求、以本人持有的金融資產組合為擔保，辦理金融資產組合融資(Lombard Lending) 服務，並涵蓋香港及未來海外分行、受理客戶指定購買未上架金融商品、以保險契約為擔保，提供保單質押與保費融資方案、跨境金融業務等服務。

此外，也推動私人銀行業務發展策略，打造超高淨值和高淨值客戶的完整服務平台、針對企業客戶推出家族辦公室及加強財富管理解決方案和諮詢業務，打造一站式資產管理平台，升級高資產客戶財管服務。

凱基銀行私人銀行透過專家團隊模式，整合客戶關係經理和稅務與產品專家、投資顧問，搭配家族辦公室服務團隊，提供涵蓋資產配置、財富傳承與家族治理的一站式服務。

在信託規劃方面，凱基銀行也提供家族信託、保險金信託與遺囑信託等多元工具，協助高資產家族實現「家業傳承，財富永存」的願景，滿足資產管理、傳承與保護的多重需求。未來也將結合關係企業「中華開發資本」在台灣獨特的創投角色，進軍私募創投市場，攜手國際知名 (General Partner，GP)管理人，為高資產客戶推薦海內外前瞻、創新的投資機會。

值得一提的是，凱基銀行亦積極投入亞洲資產管理中心的人才培訓計畫，攜手地方政府與產學界，培育具備國際視野與專業素養的財管菁英。為提升服務品質，更與多家知名法律事務所及會計師事務所策略合作，共同打造符合國際標準的財富管理與家族治理解決依據，協助高資產客戶在跨境資產配置、稅務規劃與法規遵循等面向，獲得更全面且專業的意見方案。

凱基銀行表示，將持續以創新思維與整合資源的策略，深化亞資中心高雄專區的業務布局，攜手客戶與夥伴，共同打造台灣財富管理的新格局。

凱基銀行 財富管理

