快訊

稱吃了感冒藥…新北蘆洲汽車撞進萊爾富超商 警方釐清中

「教育界王力宏」狂劈12女！北教大教授被爆專挑人妻 校長、學生成獵物

MLB／大谷翔平打擊吞2K 被小葛雷諾夯2分砲暫為敗投候選人

印股重拾上漲動能 瀚亞：可分批布局印度基金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
印度股市後市展望（資料來源：瀚亞投信）
印度股市後市展望（資料來源：瀚亞投信）

印度股市近期反彈強勁，顯示短期多頭趨勢延續。法人指出，隨著印度央行啟動降息，銀行類股漲勢凌厲，領先大盤表現；相較之下，中小型股則相對疲弱，顯示資金偏好集中於大型藍籌股，市場呈現分化格局。整體而言，印度股市維持中性偏多的看法，投資人可採分批布局方式，進場投資印度基金。

瀚亞投信表示，印度股市具備五項利多因素，有望支撐多頭格局持續。包括：基本面優於市場共識，企業獲利有望上修；市場預期印度央行本季將再度降息；GST減稅後，預期將有更多刺激措施陸續推出；美國下調對印度課徵的關稅；外資（FPI）持股部位目前處於歷史低點，資金回流可望進一步推升股市。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，印度自2024年下半年以來經濟成長放緩，加上相對估值偏高及國際關稅議題所引發的波動，皆為主要修正因素。然而，隨著消費旺季展現強勁動能，加上中長期基本面持續穩健向上，在估值已獲得修正的情況下，印度股市未來幾個月有望重拾動能，表現可期。

統計至9月底，瀚亞印度基金投資組合中，仍以印度大型股為主要配置，持股比重達70%；中小型股則占約25%。在產業分布方面，以景氣循環性消費類股為主，持股比重達36%，而金融、工業及科技類股的持股比重皆超過10%。

基本面

延伸閱讀

債券ETF在低點⋯他喊「債蛙入場」降息前要買！網反憂匯率風險

非投等債 伺機布局

受惠歐美需求 港出口連升19個月 9月增16.1%超預期

市場觀望氛圍濃...美債殖利率波動小 辣媽「週三決勝」：長天期留意壓力

相關新聞

新加坡精密工程科技協會訪證交所 東南亞創新資本平台鏈台星企業交流

新加坡精密工程科技協會（SPETA）參訪團10月28日蒞臨臺灣證券交易所，這次交流延續東南亞創新資本平台於今（2025）...

出口商拋匯 台幣連二升

在美元指數回貶及出口商月底拋匯需求支撐下，新台幣兌美元昨（28）日終場收在30.626元，升值9.3分，連續第二個交易日...

第一金重視勞工 連三年獲獎

第一金控視員工為最大資產，是企業永續發展的關鍵力量，連續三年榮獲勞動部職業安全署「健康勞動力永續領航企業」肯定。

第一金友善職場 開辦員工持股信託

第一金融集團打造友善職場，全面開辦員工儲蓄及持股信託，員工參加占比達95％。第一金並發揮金融業影響力，除協助逾110家企...

金管會修訂辦法 保險錢進公建將釋兆元動能

為引導保險業資金投入國內公共建設與實體產業，金管會放寬保險業資金可投資範圍，修正相關投資管理辦法，放寬投資上限，可望釋放...

外幣保單新契約保費亮眼 收入累計達新台幣2,718.13億元

金管會保險局昨（28）日指出，截至今年8月底，保險業外幣保單新契約保費收入累計達新台幣2,718.13億元，占整體新契約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。