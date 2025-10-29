印股重拾上漲動能 瀚亞：可分批布局印度基金

印度股市近期反彈強勁，顯示短期多頭趨勢延續。法人指出，隨著印度央行啟動降息，銀行類股漲勢凌厲，領先大盤表現；相較之下，中小型股則相對疲弱，顯示資金偏好集中於大型藍籌股，市場呈現分化格局。整體而言，印度股市維持中性偏多的看法，投資人可採分批布局方式，進場投資印度基金。

瀚亞投信表示，印度股市具備五項利多因素，有望支撐多頭格局持續。包括：基本面優於市場共識，企業獲利有望上修；市場預期印度央行本季將再度降息；GST減稅後，預期將有更多刺激措施陸續推出；美國下調對印度課徵的關稅；外資（FPI）持股部位目前處於歷史低點，資金回流可望進一步推升股市。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，印度自2024年下半年以來經濟成長放緩，加上相對估值偏高及國際關稅議題所引發的波動，皆為主要修正因素。然而，隨著消費旺季展現強勁動能，加上中長期基本面持續穩健向上，在估值已獲得修正的情況下，印度股市未來幾個月有望重拾動能，表現可期。

統計至9月底，瀚亞印度基金投資組合中，仍以印度大型股為主要配置，持股比重達70%；中小型股則占約25%。在產業分布方面，以景氣循環性消費類股為主，持股比重達36%，而金融、工業及科技類股的持股比重皆超過10%。