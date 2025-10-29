傳併三商壽…玉山金遲未公告 金管會：最重罰500萬元

玉山金控併購三商美邦人壽的市場傳言滿天飛，玉山金至今尚未公告證實，引發投資人「摸黑交易」爭議。金管會證期局副局長黃厚銘昨說，若涉及爭議性事項，證交所會進行查證，一旦認定違規，將處三萬至五百萬元違約金。

玉山金併三商壽的消息上周四晚間即在市場流傳，三商壽股價周一亮燈漲停，反觀玉山金大跌；玉山金周一晚間發布重大訊息澄清，三商壽昨天上午才公告，但僅澄清媒體報導。相較之下，另一家參與競標的中信金控上周四晚間就發出重訊，昨天上午再公告「董事會決議轉投資之投標案已結束」。

黃厚銘指出，依「有價證券重大訊息查證暨公開處理程序」第十五條規定，上市公司違反重大訊息規定，證交所得函請改善或處三萬元違約金，若一年內累計兩次以上，情節故意或重大缺失、或對股東權益或證券價格具重大影響，得處以五萬到五百萬元違約金。

此外，凡辦理合併、分割，收購或股份受讓等事，提報董事會後，應於「事實發生日次一營業日、交易開始前兩小時」公告重訊。

黃厚銘指出，玉山金的情況，證交所是依職權主動督導，所以才會要求玉山金在周一發布澄清，但通案來說，公告時機仍由公司自行判斷。