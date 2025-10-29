外幣保單前8月新契約保費收入 年增逾4成

金管會統計顯示，截至8月底外幣保單新契約保費收入折合約新台幣2718.13億元，年增近42%，金額也創下3年來同期新高。至於近幾個月外幣保單占整體新契約保費收入比例緩步回升，金管會表示，未來變化仍要持續觀察。

金管會今天公布外幣保險商品銷售情形，壽險業截至8月底外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣2718.13億元，其中，投資型保險折合約新台幣423.13億元（占比約16%），傳統型保險折合約新台幣2295億元（占比約84%）。

根據統計，投資型新契約保費收入前3名，分別為國泰人壽、安聯人壽與台新人壽，傳統型新契約保費收入前3名，分別為國泰人壽、富邦人壽與新光人壽。

金管會保險局主秘古坤榮表示，截至8月底，外幣保單新契約保費占整體新契約比例41.34%，確實比2024年37.01%、2023年39.18%來得高。近幾個月外幣保單占整體新契約比例確實緩步回升，不過，未來比例變化還要再觀察。

進一步觀察美元投資型保單前8月新契約保費收入為12.76億美元，年增57%，美元傳統型保單前8月新契約保費收入為72.79億美元，年增46%。

古坤榮指出，主要是壽險跟銀行通路合作，推出新商品，帶動投資型保單銷售動能。另外，業者8月陸續也推出美元利變型保單、分紅保單等，帶動美元傳統型保單買氣。

金管會也同步公告今年截至第3季壽險公司對具外溢效果保險商品及實物給付保險商品的銷售情形。

針對外溢效果的保險商品，金管會表示，已核准及備查15家壽險公司共299張保險商品，今年截至第3季新契約銷售件數為93萬2074件，年減1%，初年度保費收入約新台幣278億7720萬元，年增46%。

至於實物給付型保險商品，金管會說明，目前已核准及備查7家壽險公司共52張保險商品，今年截至第3季新契約銷售件數為34萬3543件，年增81%，初年度保費收入7億2742萬元，年減49%。

金管會將持續鼓勵保險業者研發具外溢效果的健康管理保險商品及實物給付型保險商品，提升民眾對健康管理的重視，滿足保戶對保險保障的多樣需求。