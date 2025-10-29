快訊

黃仁勳辦GTC大會 開頭影片閃現「台灣之光王建民」

今九九重陽節陽氣最重 鎮宅、旺財、趕瘟神...民俗密技全公開

外幣保單前8月新契約保費收入 年增逾4成

中央社／ 台北28日電

金管會統計顯示，截至8月底外幣保單新契約保費收入折合約新台幣2718.13億元，年增近42%，金額也創下3年來同期新高。至於近幾個月外幣保單占整體新契約保費收入比例緩步回升，金管會表示，未來變化仍要持續觀察。

金管會今天公布外幣保險商品銷售情形，壽險業截至8月底外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣2718.13億元，其中，投資型保險折合約新台幣423.13億元（占比約16%），傳統型保險折合約新台幣2295億元（占比約84%）。

根據統計，投資型新契約保費收入前3名，分別為國泰人壽、安聯人壽與台新人壽，傳統型新契約保費收入前3名，分別為國泰人壽、富邦人壽與新光人壽。

金管會保險局主秘古坤榮表示，截至8月底，外幣保單新契約保費占整體新契約比例41.34%，確實比2024年37.01%、2023年39.18%來得高。近幾個月外幣保單占整體新契約比例確實緩步回升，不過，未來比例變化還要再觀察。

進一步觀察美元投資型保單前8月新契約保費收入為12.76億美元，年增57%，美元傳統型保單前8月新契約保費收入為72.79億美元，年增46%。

古坤榮指出，主要是壽險跟銀行通路合作，推出新商品，帶動投資型保單銷售動能。另外，業者8月陸續也推出美元利變型保單、分紅保單等，帶動美元傳統型保單買氣。

金管會也同步公告今年截至第3季壽險公司對具外溢效果保險商品及實物給付保險商品的銷售情形。

針對外溢效果的保險商品，金管會表示，已核准及備查15家壽險公司共299張保險商品，今年截至第3季新契約銷售件數為93萬2074件，年減1%，初年度保費收入約新台幣278億7720萬元，年增46%。

至於實物給付型保險商品，金管會說明，目前已核准及備查7家壽險公司共52張保險商品，今年截至第3季新契約銷售件數為34萬3543件，年增81%，初年度保費收入7億2742萬元，年減49%。

金管會將持續鼓勵保險業者研發具外溢效果的健康管理保險商品及實物給付型保險商品，提升民眾對健康管理的重視，滿足保戶對保險保障的多樣需求。

保險 契約

延伸閱讀

外幣保單熱回來了！新契約占整體保費收入重返4成 銷售年增逾4成

玉山金公告慢吞吞…金管會：若程序有疏失 最高罰五百萬

三商壽招親遲遲不定引發股價震盪 金管會關注

勞保基金七年輸血5,170億元

相關新聞

台壽砸150億元續租Lalaport地上權 延長營運40年…看好南港潛力

中信金昨（28）日代子公司公告，台灣人壽董事會已通過兩件位於台北市蛋黃區的重要土地與建物投資案。其中包括知名商場南港La...

出口商拋匯 台幣連二升

在美元指數回貶及出口商月底拋匯需求支撐下，新台幣兌美元昨（28）日終場收在30.626元，升值9.3分，連續第二個交易日...

第一金重視勞工 連三年獲獎

第一金控視員工為最大資產，是企業永續發展的關鍵力量，連續三年榮獲勞動部職業安全署「健康勞動力永續領航企業」肯定。

第一金友善職場 開辦員工持股信託

第一金融集團打造友善職場，全面開辦員工儲蓄及持股信託，員工參加占比達95％。第一金並發揮金融業影響力，除協助逾110家企...

金管會修訂辦法 保險錢進公建將釋兆元動能

為引導保險業資金投入國內公共建設與實體產業，金管會放寬保險業資金可投資範圍，修正相關投資管理辦法，放寬投資上限，可望釋放...

外幣保單新契約保費亮眼 收入累計達新台幣2,718.13億元

金管會保險局昨（28）日指出，截至今年8月底，保險業外幣保單新契約保費收入累計達新台幣2,718.13億元，占整體新契約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。