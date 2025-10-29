出口商拋匯 台幣連二升

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

在美元指數回貶及出口商月底拋匯需求支撐下，新台幣兌美元昨（28）日終場收在30.626元，升值9.3分，連續第二個交易日走升，成交量為16.06億美元。

匯銀人士指出，外資昨日在匯市雙向操作，部分資金匯出、部分則回補，惟受月底出口商拋匯需求旺盛影響，新台幣匯價終場仍強勢收高近1角，顯示短線資金動能偏向新台幣。若美元指數持續回落，預料新台幣後市仍具進一步升值空間。

觀察亞幣走勢，日圓昨日表現最強。美國財長貝森特與日本財務大臣片山皋月舉行會談後，美國財政部隨即發布聲明指出，貝森特提醒日本當局，目前日本經濟已不同於12年前安倍晉三推動「安倍經濟學」時期，應適度調整貨幣與財政政策節奏。市場解讀，此舉為美方暗示日本央行升息步調過緩，帶動日圓昨日升值0.58%，終止連續七個交易日貶值，成為單日最強亞幣。

不過，市場仍關注新任日本首相高市早苗的政策取向。高市被視為財政與貨幣政策的「鴿派」支持者，投資者擔心若日本財政赤字擴大，恐限制日圓進一步升值空間。

此外，美元指數本周因美中貿易協議露出曙光而走弱，市場樂觀情緒推升風險資產偏好，使美元需求減少，進一步支撐亞幣表現。

