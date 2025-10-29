外匯準備金9月水位史上次高 壽險避險比例60.1%探低點

金管會去年公布外匯價格變動準備金新制以來，13家壽險業者採用新制，9月整體外匯價格變動準備金餘額達新台幣3419億元，創下史上次高；由於相對有厚實的外價金可抵禦匯率波動，壽險業9月避險比例60.1%，創下2020年1月以來新低。

金管會今天公布9月保險業損益、淨值，以及兌換損益與避險情形。金管會統計顯示，保險業前9月稅前盈餘1177億元，其中壽險業稅前盈餘916億元，年減2023億元或68.8%。

金管會保險局主秘古坤榮表示，壽險業大減，主要是因財務投資減少5099億元，費用增加61億元所致。產險業前9月稅前損益為261億元，年增40億元或18.1%，主要是因為業務承保利益增加70億元，財務投資利益減少15億元，其他營業利益減少7億元，業務費用增加8億元所致。

在完全不避險下，壽險業9月兌換損益為負587億元，壽險業9月避險工具損益為202億元，由於整體壽險業9月避險比率60.1%，創下2020年1月以來新低，加上9月底無本金交割遠期外匯（NDF）與換匯（CS）成本有所下降，帶動避險工具換匯成本達228億元，創下半年來新低。

此外，新台幣9月小升0.44%，外匯價格變動準備金減少306億元後，壽險業整體9月淨匯兌損失為307億元。

古坤榮指出，新台幣兌美元匯率今年前9月升幅達7.59%，雖然新台幣9月小升，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額從8月底3726億元下降到9月底的3419億元，仍創下史上次高水準。

至於保險業業主權益（淨值）截至9月底為2兆8074億元，雖然較去年同期減少160億元或0.6%，但已是連續4個月走揚。其中，壽險業淨值為2兆6450億元，年減1.1%，產險業淨值為1624億元，年增9.2%。

為降低壽險業避險壓力，金管會去年8月公布外匯價格變動準備金新制，開放壽險業可申請將5類負債項下準備金轉充實外匯準備金，市場上21家業者中，其中13家壽險業者採用外匯準備金新制，包含國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、新光人壽、台灣人壽等6大壽險業者。