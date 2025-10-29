華南金敬老 帶長輩重溫童趣

昨（28）日重陽節前夕，華南金控（2880）攜手弘道老人福利基金會舉辦「華南真好，永遠不老」公益活動，由華南金控總經理李耀卿帶領集團志工，陪伴近50位長輩前往臺北兒童新樂園，展開一場充滿童趣與歡樂的旅程，讓長輩們在輕鬆愉快的氛圍之中，感受社會的溫暖。

在華南和弘道志工們的陪伴下，長輩搭乘銀河號遊園列車、玩起碰碰車與坐上旋轉木馬。志工們與長輩開心合影、熱情互動，每張照片充滿了童心未泯的笑臉，讓平時鮮少有機會外出的長輩們，也能享受專屬於他們的「青春時光」。

中午則到新莊典華飯店享用美味佳餚，長輩們在歡樂餐會中表演樂器，也隨著音樂起舞擺動，讓現場氣氛嗨到最高點，每位長輩吃得開心，玩得也開心。

除了歡樂的表演活動外，華南志工也發揮專業所長，設計有趣易懂的金融防詐問答遊戲，向長輩宣導詐騙手法及防範觀念，提醒長輩務必提高警覺，守護自己的財產安全。這樣貼心的安排不僅溫暖人心，也呼應當前社會對高齡族群財產安全與關注。

李耀卿表示，看到長輩開懷的笑容，是華南持續投入公益最大的動力。陪伴不是一時的熱情，而是華南金控對高齡關懷的長期承諾。華南金控未來將持續透過敬老活動、金融教育與社會互動，推動更友善的高齡社會環境。

弘道老人福利基金會董事劉美玉表示，感謝華南金控長期與弘道攜手同行，讓弱勢獨居長輩不再孤單。今年的重陽敬老活動，弘道與華南志工共同陪伴獨居弱勢長輩走出家門，讓長輩倍感溫馨，充分感受到社會的關懷與照顧。