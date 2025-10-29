玉山金健康勞動力 業界標竿

勞動部職業安全衛生署昨（28）日舉辦「健康勞動力永續領航企業」頒獎典禮，玉山金控（2884）榮獲典範獎殊榮，肯定玉山在職場健康、安全及健康勞動力發展上的卓越表現，成為推動產業永續的重要標竿。

玉山金控人力資源處處長郭宸巖表示，玉山秉持「先有滿意的同仁，才有滿意的顧客」的理念，以創造更好的員工體驗為目標。落實以人為本的精神，積極接軌國際職業健康與安全標準，營造健康友善的職場環境，打造「玉山人快樂的第二個家」。

玉山積極推動各項員工健康安全與社會公益活動，除取得 ISO 45001認證外，更於2022年獲得TOSHMS認證及國家職業安全衛生獎。

此外，建置「職安健康管理系統」，整合各項健康衛教與員工健檢資訊，全面提升員工健康管控效率；每年舉辦玉山登峰、單車環島、玉山盃桌球賽等健康促進活動，由高階主管與各世代的玉山人共同參與，凝聚團隊向心力。

在心理健康面向，提供每位員工一年兩次專家訪談諮商服務，並舉辦手作紓壓課程及焦點團體座談諮商活動。

同時，玉山也持續發揮金融影響力，與合作夥伴共同舉辦「快樂捐血、讓愛相隨」公益活動、攜手馬偕醫院舉辦國際義診，將健康與永續理念延伸至社會，展現金融業的社會責任及當責精神。

玉山強調，人才是先行指標，也是關鍵指標，獲獎是榮譽、更是責任，玉山將持續不斷的精進與努力，提供員工關懷措施，推廣多元健康促進活動，建立穩固的人才基石及和諧的職場環境，攜手全體玉山人共同提升健康勞動力之永續價值，一同邁向永續未來。