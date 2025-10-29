外幣保單新契約保費亮眼 收入累計達新台幣2,718.13億元

金管會保險局昨（28）日指出，截至今年8月底，保險業外幣保單新契約保費收入累計達新台幣2,718.13億元，占整體新契約保費收入的41.34%，較去年同期占比37.01%回升，結束連三年占比下滑趨勢。

其中，前八月累計新契約保費又以業者推出新美元傳統型保單和投資型保單而帶動銷售，分別年增46％、57％，但8月與前月相比則因基期較高而有些許回落。

從歷年新契約保費占比觀察，外幣保單在2019年8月底占整體新契約比重為40.26%，2020年攀升至54.19%，2021年達高峰58.04％後逐年下滑，2022年至2025年8月占比分別為57.82%、39.18％、37.01％、41.34％，今年8月止跌回穩。金管會表示，後續將持續觀察數據變化情形。

金管會保險局主秘古坤榮指出，今年外幣投資型保單的成長主要由美元商品帶動。截至8月底，美元投資型保單新契約保費收入較去年同期成長57%，主因部分壽險公司與銀行通路合作，推出新美元投資型商品，擴大銷售量能。

相較之下，澳幣投資型保單則呈現下滑，市場波動削弱投資人對澳幣資產信心，導致截至8月底的澳幣投資型保單新契約保費收入較去年同期減少；至於人民幣投資型保單則小幅回升，與中國大陸經濟活動略有改善、投資人對中長期市場前景信心回升有關。