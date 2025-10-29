第一金友善職場 開辦員工持股信託

第一金融集團打造友善職場，全面開辦員工儲蓄及持股信託，員工參加占比達95％。第一金（2892）並發揮金融業影響力，除協助逾110家企業開辦員工持股信託及團體年金制度，合作範圍擴及公部門、軍公教及中小企業等。

在全球人口老化的趨勢下，第一金融集團40歲以上的中高齡員工已占五成以上，為打造友善職場環境，舉辦多元健康促進活動、設立綜合運動中心、辦理定期健康檢查及推動各項文康活動，鼓勵員工培養興趣維持身心健康；此外，全面開辦員工儲蓄及持股信託，員工參加占比達95％。

在人才發展方面，第一金控運用人才評等績效潛力九宮格方式，發掘內部高潛能人才，給予語言、業務及多元文化管理能力之訓練，實施各種職涯發展培訓計畫，也補助員工參加外語訓練及測驗，且將專業證照列為年度考核之加分項目，以利人才發展「質」、「量」並進。

第一金控獲金管會選入永續金融先行者聯盟成員，發揮金融業影響力，除協助陽明海運、正新輪胎等超過110家企業開辦員工持股信託及團體年金制度，合作範圍擴及公部門、軍公教及中小企業等，更開發「員工儲蓄信託平台」暨「員工綜合儲蓄信託帳戶」App，讓企業員工建構個人專屬福利信託，隨時掌握個人投資狀況。在辦理企業授信審查時，也將ESG相關議題納入決策流程，以鼓勵客戶於追求獲利同時，落實企業永續經營。

展望未來，第一金控將致力培育永續金融人才，強化集團永續金融DNA，接軌全球ESG潮流，攜手員工、供應商及客戶建構友善安全的幸福職場。