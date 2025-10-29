第一金重視勞工 連三年獲獎

第一金控（2892）視員工為最大資產，是企業永續發展的關鍵力量，連續三年榮獲勞動部職業安全署「健康勞動力永續領航企業」肯定。

第一金重視DEI（多元、公平、共融）及ESG（環境、社會、公司治理）的價值與實踐，除為首家導入「ISO 45001職業安全衛生管理系統」驗證之公股金融機構外，更積極推動友善婚育，透過生育補助、孕期交通津貼、「人工好孕假」等措施，近三年每年催生逾200名新生兒。

秉持「厚植誠信治理，邁向永續未來」之經營理念，第一金控將ESG內化於企業文化，透過「企業文化」、「組織結構」、「薪資待遇」、「教育訓練」、「家庭平衡」、「孕育措施」及「職場安全」等七大面向，全面落實多元、公平、共融，並以知識力、健康力、永續力、幸福力等四箭齊發，推動性別友善的工作制度與職場環境。

為讓員工安心生養，第一金控再次提高生育補助，2025年起第一胎補助10萬元、第二胎15萬元，第三胎以上每胎提高至25萬元；懷孕期間除享最高44日全薪安胎假及1萬元孕期交通津貼，並將產假由56日提高為58日，產檢、陪產檢及陪產假由七日提高為八日，均優於現行法令，更全國首創施行「人工好孕假」二日，給予接受人工生育療程的女性員工有薪假期。

第一金控總部大樓2018年即導入「ISO 45001職業安全衛生管理系統」，設立職業安全衛生委員會，每季追蹤職業安全衛生執行成效，並提報董事會監督管理，職安業務主管的管理成果並與績效連動，以落實達成職業安全與健康保護之相關目標，同時透過員工敬業度調查、免費提供員工心理諮詢服務等，讓員工在工作與家庭生活取得平衡。

為讓員工享有健康的綠色工作環境，第一金控陸續改造自有大樓，已有38處取得綠建築標章、201處獲綠色辦公認證，另辦理辦公室二氧化碳濃度檢測，員工餐廳更獲二星級溯源與環保餐廳認證。