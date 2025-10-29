三商壽出售案最快明年上半修成正果

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

三商美邦人壽（2867）招親案一度出現中信金玉山金雙龍搶珠局面，27日深夜至昨（28）日上午，11個小時內，三家公司都發出重訊，玉山金、三商壽表示「對市場傳聞不予評論」，中信金重訊「投標案已結束」，預料將由玉山金成為新郎官。

外界預估，若玉山金併購三商壽一案順利進行，按時程推估，最快2026年上半年可完成合併。

三商壽出售案在23日由玉山金、中信金出價後，最後傳出玉山金以每股8.2元、約470億元總價，成功拿下三商壽。若玉山金若順利併購三商壽，資產規模將從目前4.2兆元增至5.8兆元，在金控排名將前進到第六名。

昨日玉山金股價以30元作收，跌幅0.99%；三商壽股價以6.84元開出，跌逾7%，之後回升到7元之上，收在7.17元，跌幅2.98%；中信金小跌1.76%，收41.9元。

據市場推估，玉山金併購三商壽一案，正待雙方各自召開董事會討論相關事宜、換股比率等，而召集股東臨時會應於15日前通知各股東，待雙方股東臨時會通過後，依《金融控股公司法》與《公平交易法》等相關法規檢視，必須通過金管會審查，另外也可能涉及公平會、證交所。

若按法定時程來推估，玉山金併購三商壽最快可在2026年上半年可完成合併。

