玉山金、三商壽摸黑交易爭議 金管會將查證：有違規就罰

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

玉山金（2884）上周傳出拿下三商壽至今，一樁重大轉投資案卻遲未對外公告，引發投資人「摸黑交易」爭議。證期局副局長黃厚銘昨（28）日表示，若涉及爭議性事項，證交所會進行查證，一旦認定違規，將依規定處3萬至500萬元違約金。

依證交所《重大訊息查證暨公開處理程序》，上市公司涉及收購、分割、受讓等重大投資，或董事會決議對股東權益與股價有重大影響者，須於「事實發生日」起次一營業日開盤前2小時前發布重訊。

所謂「事實發生日」包括協議日、簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會或其設置之委員會決議日，或其他足資確定交易對象與金額之日。黃厚銘說，玉山金是否已達公告時點，須由證交所查證確認，若玉山金已達「事實發生日」卻未公告，將依《上市公司重大訊息規定》第15條裁罰，金額最高可達500萬元。

市場質疑，玉山金團隊既已出具「具法律約束力文件」投標三商壽，是否未經董事會決議即行動？

銀行局副局長張嘉魁回應，這屬公司治理問題，日後若金控提交合併案，金管會將審視程序是否符合法規與內控機制。玉山金和三商壽都未提交合併申請案。

市場人士指出，玉山金是否召開董事會，已成爭議核心。一方面，若董事會已授權董事長議價並投標，屬重大轉投資決議，依法應公告；若已確定交易對象與金額，卻仍未公告，恐涉違反重訊規範。

