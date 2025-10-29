壽險最旺9月 狂賺354億

金管會昨（28）日公布，壽險業9月賺354億元、寫史上同期新高，第3季獲利全面翻正，收復第2季因台幣暴升造成的衰退；9月底淨值升到2.65兆元的近一年高點；外匯準備金水庫3,419億元寫史上次高，抵銷大部分匯損。

壽險業者指出，9月全球股市走強，實現股票資本利得明顯增加，加上台幣升值的匯損，幾乎全由外匯準備金（外價金）沖抵，使獲利衝擊有限。

也因外價金充沛，業者避險比率降到60%的史上低點，顯示「以外價金替代避險」策略成形。

法人說，第4季壽險業有三利多兩利空，利多是一、市場預估年底前，美將再降息2碼，資本市場續熱，有利實現資本利得，二、美公債殖利率下修，有助壽險長天期債券評價虧損縮小，三、台美利差收斂，有助CS經常性避險成本下降。

兩利空卻也因美國降息，恐加重台幣升壓，一旦台幣又反轉走升，壽險業偏低的避險比率，恐加速消耗外價金，不利抵禦匯率風險；其次是申請釋出責準金的11家壽險業者，依規得在年終提30%獲利轉入外價金，獲利承壓。

金管會昨公布壽險業獲利，9月壽險業稅前盈餘354億元，月增7%，第3季賺881億元，全面收復第2季衰退的814億元。累計前九月賺916億元，年衰退收斂到68%。

保險局主秘古坤榮說，9月大賺是淨投資利益1,232億元，抵銷業務承保損失和營業費用。

9月底淨值2兆6,450億元，月增1,676億元，因獲利續增、股債市順風，使壽險業金融資產評價利益月增1,413億元，其中以「覆蓋法」重分類其他綜合損益大增1,022億元增加最多，是淨值成長的最大推手。

也因13家壽險業都採用外價金新制，「晴天儲糧」使外價金水庫充沛，壽險業續降避險操作，9月避險比率降到60%的史上低點，搭配避險工具CS與NDF年化成本續走低，使避險工具成本降到228億元的近七個月低點。