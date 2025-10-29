台壽砸150億元續租Lalaport地上權 延長營運40年…看好南港潛力

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信金28日代子公司公告，台灣人壽董事會已通過兩件位於台北市蛋黃區的重要土地與建物投資案。其中包括知名商場南港Lalaport地上權，砸150億元延長地上權期限40年，看好其長期商機展望。聯合報系資料照
中信金（2891）昨（28）日代子公司公告，台灣人壽董事會已通過兩件位於台北市蛋黃區的重要土地與建物投資案。其中包括知名商場南港Lalaport地上權，砸150億元延長地上權期限40年，看好其長期商機展望；另一案則是中正區南陽大樓將參與都更。

此次通過的兩案都位於北市精華區，顯示台壽持續深耕北市核心地段，強化不動產投資布局。

台灣人壽表示，此次通過的首項投資案是延長原向台肥租用的「台北市南港區經貿段15地號」土地地上權使用年限，該地原45年地上權尚未期滿，就再延長40年，前後合計85年。延長租用是依合約規定辦理，總權利金為150億元（含稅）。該基地目前有三棟主要建物，包括辦公大樓、Lalaport百貨及多功能中心。

台灣人壽指出，看好南港地區未來發展潛力，該案基地位於南港經貿園區C3區塊，為南港唯一雙捷運交會點，周邊匯集中信金融園區、南港軟體園區及台北生技園區，具備金融、AI及生技產業群聚效應。加上該地建物租給「三井LaLaport南港」，提供完整商辦與零售機能，並鄰近中信金控與台壽總部，發展潛力可期。

根據不動產估價資料顯示，該筆土地面積約12,564.84坪，戴德梁行估價為156.34億元、世邦魏理仕估價為162.8億元，均與台壽評估金額相當。

台灣人壽董事會同時決議，啟動「南陽大樓」都市更新計畫。該大樓位於台北市中正區公園段二小段6、7地號土地，為台壽於2010年以25.6億元標得的「慶豐銀行總行大樓」，屋齡超過50年。台壽保指出，經評估具重建效益與區域發展潛力，為提升資產使用效益與活化不動產，決定參與都更。

目前南陽大樓都更案仍在規劃階段，未來將依都市更新程序推進。至於現有租戶及內部使用單位搬遷規劃，台壽表示，將視實際進度妥善安排，確保過渡期順利銜接。

兩項案子均屬長期策略性投資，延長南港地上權有助確保公司營運據點及投資收益穩定；南陽大樓都更則符合資產活化與永續發展方向，展現公司積極布局北市黃金地段、強化資產價值的決心。

