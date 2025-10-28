外溢保單銷售成長逾4成 帶動壽險業者推新品

國人重視健康管理，外溢保單銷售成長逾4成。金管會統計指出，截至今年第3季壽險業者銷售外溢保單新契約件數達93.2萬件，累計新契約保費收入達278.77萬元，年成長46％，也較今年第2季成長3.6％，因此成為壽險業者競相推出新商品的保單類型；不過相較之下，實物給付型保單銷售就沒那麼熱絡，累計新契約保費約7.3億元，年減49％。

保險局主秘古坤榮表示，截至今年第3季共核准及備查15家壽險公司的299張保險商品，前三季累計新契約銷售件數約93.2萬件，較去年同期減少1％，新契約保費收入則有278.77億元，年成長46%，銷售排名前三的公司為國泰人壽、南山人壽和富邦人壽，新契約件數分別為40.01萬件、37.84萬件、10.65萬件，新契約保費收入則分別為204.53億元、41.06億元和22.5億元。

若以單季來看，今年第1到3季新契約保費收入分別110.91億元、82.43億元及85.43億元，第3季較前一季銷售成長3.6％；經金管會核准及備查的保單則從第1季的251張、第2季281張到第3季增加至299張，顯示業者積極推出新商品。

另以健康管理項目回饋類別來看，根據保險局統計，以運動習慣折減保費或增加保額的保單最多，共有122張，新契約保費達113.1億元，提供其他非現金方式給付促進健康之服務的外溢保單則是年成長17.2％為最多，新契約保費約22.19億元。

相較於外溢保單的銷售熱絡，實物給付型保單銷售件數增加，但保費收入反而下滑。古坤榮指出，已核准及備查7家壽險公司共52張保險商品，截至今年第3季銷售件數為34.35萬件，年成長81％，新契約保費約7.27億元，年減49％，銷售排名前三為國泰人壽、富邦人壽和南山人壽。