台灣人壽董事會通過2項土地建物投資 均在北市蛋黃區

中信金（2891）28日代子公司公告，台灣人壽董事會已通過2項土地建物相關投資事項。包括向台肥租用的南港區經貿段15地號地上權使用延長，以及南陽大樓擬參與都市更新。

台壽保表示，公司將原本向台肥租用的45年台北市南港區經貿段15地號土地40年地上權，再延長40年，權利金為150億元，台壽指出，該地目前有三棟大樓，包括：辦公大樓、Lalaport百貨還有多功能中心。此次延長地上權租用，主要是依和台肥的合約規定。

台壽保表示，看好南港地區未來的發展，特別是C3土地區位條件優越，為南港地區唯一雙捷運交會點(南港展覽館站及南港軟體園區站)，此基地鄰近中信金融園區、南港軟體園區及台北生技園區，具金融、AI及生技產業之群聚效應；該案建物亦出租予「三井LaLaport南港」，提供完整之零售機能，加上中信金控及本公司總部皆設立於此，南港地區的未來具發展潛力。

該地土地面積約12,564.84坪、權利金新台幣150億元(含稅)，據戴德梁行不動產估價師事務所估是新台幣156.34億元整、世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所估新台幣162.8億元整。

其次，台灣人壽董事會也決議，南陽大樓(臺北市中正區公園段二小段6、7地號土地)擬參與都市更新。台壽保「南陽大樓」，是台灣人壽於2010年以新台幣25.6億元標下，原為「慶豐銀行總行大樓」。台壽南陽大樓屋齡逾50年，經評估本案具重建效益與區域發展潛力，考量資產活化擬參與都更提升資產使用效益。該案參與都更目前尚處規劃階段，具體進度或開發內容均依都更程序辦理。有關未來原租戶及使用單位搬遷規劃？台壽保表示，將視實際都更進度，妥善安排承租戶及使用單位搬遷。