保險業投資公建、基建擴大上路 放寬後資金動能達4.88兆元

為引導保險業資金投入國內公共建設與實體產業，金管會放寬保險業資金可投資範圍，修正相關投資管理辦法，將投資上限從原本可運用資金的10％提高到15％，若以今年6月底數據計算，目前保險業可運用資金為32.5兆元，放寬後約可增加1.63兆元動能，總額達4.88兆元，即日起發布並上路，業者可依循新規申請投資。

保險局主秘古坤榮指出，金管會將修正發布，開放更多元投資標的並簡化行政程序，主要放寬重點有三，一是放寬投資上限，釋放兆元資金動能。若依照今年6月底保險業可運用資金32.5兆元計算，原本僅開放10%約3.25兆元可投入公共建設和專案運用等，修法後放寬至15％，約可增加1.63兆元資金動能，也就是增加到4.88兆元。

保險局統計，截至今年6月底，整體保險業投資專案運用和公建資金約6,232億元，其中，專案運用及公共投資約1,507億元、不動產與地上權公共投資約3,108億元，以及公共建設相關有價證券投資約1,617億元，僅占保險業可運用資金的1.91％。

放寬要點其次是擴大投資範圍。保險局指出，開放保險業可直接或透過國內私募股權基金、創投事業投資政府核定的基礎建設，如物流中心、再生水廠、海水淡化廠等，考量為促進國家發展，風險係數會調整至1.28％～17.25％之間，而投資公建的風險係數是1.28％、投資策略性產業為17.25％，風險係數越低，可投資標的也就越多。

擴大公共投資範圍則納入「促進民間參與公共建設法」及其他法令辦理之投資案，以及放寬社會福利事業適用範圍，由現行長照機構擴大至包括醫療、育幼、養老等。

三放寬保險業辦理專案運用和公共投資備查案件的門檻金額，基礎建設及公共投資、促參案件及其他被投資對象之備查金額分別倍增至10億元、20億元及1億元，以簡化行政程序，加快保險業投資時程。