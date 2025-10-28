快訊

台壽砸150億延長LaLaport南港地上權40年 看好長期商機續航

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中信金代子公司台壽今公告砸150億延長LaLaport南港地上權40年，看好長期商機續航。圖／本報系資料照片
中信金控（2891）今日代子公司公告，旗下台灣人壽董事會決議，以150億元延長台北市南港經貿段15地號土地40年地上權，合約期從原本45年拉長至85年，顯示對南港商圈發展深具信心。

該地為南港LaLaport百貨及商辦園區所在地，總樓地板面積達12萬坪，包含辦公大樓、LaLaport百貨與多功能中心等三棟建物。台壽指出，目前整體出租率約八成，收益率達3.5％，營運表現優於預期。

LaLaport南港店今年3月正式開幕，由台壽與三井不動產合作開發。台壽董事長許舒博當時笑稱，這是公司史上最艱鉅的工程，受疫情與通膨影響，工期延宕近900天、總投資成本也從200億元攀升至400億元，但成果亮眼，帶動周邊房市與就業機會。

由於南港案已吸引多家科技與金融企業進駐，未來也將成為台壽總部所在地。考量商場營運屬長期事業，董事會決議延長地上權，以穩定經營並持續提升資產報酬率。

據了解，150億元權利金經專業估價，落於不動產估價師評估的合理區間，顯示延長合約對雙方皆具經濟效益。

台壽 中信金控 LaLaport 地上權

