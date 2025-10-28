凱基證券、期貨打造樂齡職場 榮獲中高齡者友善企業認證

凱基證券暨子公司凱基期貨蟬聯台北市「中高齡者暨高齡者」友善企業認證，持續致力於打造優質工作環境，且提供完善的福利及具競爭力的薪酬制度，同時，建立完整員工關懷體系等友善職場措施，推動多元友善的職場文化，將人才視為企業永續的核心資產，備受外界專家肯定。

凱基證券與凱基期貨以「身體健康」、「心理健康」及「財務健康」三大面向為主軸，積極推動多元計畫與措施，提升員工福祉，打造中高齡暨高齡者友善優質工作環境及完善福利。推動「身體健康」方面，公司提供優於法規的健檢制度，40歲以上員工每年享有多元的健檢方案，協助員工掌握健康情形；照護「心理健康」方面，加強推廣員工協助方案（EAP），提供多元議題的心理及法律諮詢服務，建立中高齡員工的心靈支持網絡；強化「財務健康」方面，則持續透過員工福利信託計畫，鼓勵同仁參與公司經營績效成果，增進財務保障與歸屬感。

考量中高齡員工需兼顧照顧家庭的責任，凱基證券與凱基期貨也提供多項彈性制度與福利，包含優於法令的休假制度、彈性工作方案及優惠眷屬團體保險福利等，希望同仁在工作及生活間取得平衡，並積極推動人才永續發展，鼓勵中高齡員工持續貢獻專業價值及經驗傳承，亦致力打造跨世代共融文化，提供相關教育訓練課程，促進跨世代協作。

面對少子化及高齡化的社會趨勢，預期壯世代持續就業將成為常態，凱基證券與凱基期貨將以更多創新作為，深化推動中高齡者暨高齡者友善文化，落實友善認證標章的理念，攜手同仁打造跨世代共榮共好的友善職場。