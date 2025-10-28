快訊

凱基證券、期貨打造樂齡職場 榮獲中高齡者友善企業認證

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券、期貨榮獲臺北市「中高齡者暨高齡者」友善企業認證，由臺北市政府秘書長李泰興頒獎，凱基證券人力資源部主管詹明叡(右)代表領獎。凱基證／提供
凱基證券暨子公司凱基期貨蟬聯台北市「中高齡者暨高齡者」友善企業認證，持續致力於打造優質工作環境，且提供完善的福利及具競爭力的薪酬制度，同時，建立完整員工關懷體系等友善職場措施，推動多元友善的職場文化，將人才視為企業永續的核心資產，備受外界專家肯定。

凱基證券與凱基期貨以「身體健康」、「心理健康」及「財務健康」三大面向為主軸，積極推動多元計畫與措施，提升員工福祉，打造中高齡暨高齡者友善優質工作環境及完善福利。推動「身體健康」方面，公司提供優於法規的健檢制度，40歲以上員工每年享有多元的健檢方案，協助員工掌握健康情形；照護「心理健康」方面，加強推廣員工協助方案（EAP），提供多元議題的心理及法律諮詢服務，建立中高齡員工的心靈支持網絡；強化「財務健康」方面，則持續透過員工福利信託計畫，鼓勵同仁參與公司經營績效成果，增進財務保障與歸屬感。

考量中高齡員工需兼顧照顧家庭的責任，凱基證券與凱基期貨也提供多項彈性制度與福利，包含優於法令的休假制度、彈性工作方案及優惠眷屬團體保險福利等，希望同仁在工作及生活間取得平衡，並積極推動人才永續發展，鼓勵中高齡員工持續貢獻專業價值及經驗傳承，亦致力打造跨世代共融文化，提供相關教育訓練課程，促進跨世代協作。

面對少子化及高齡化的社會趨勢，預期壯世代持續就業將成為常態，凱基證券與凱基期貨將以更多創新作為，深化推動中高齡者暨高齡者友善文化，落實友善認證標章的理念，攜手同仁打造跨世代共榮共好的友善職場。

凱基證 中高齡 期貨 高齡化

相關新聞

國票證副董涉霸凌…議員爆加害者想濫權翻案 北市勞動局回應了

國票證券副董事長陳冠如遭控對職員言語羞辱、不當干預業務，北市議員林亮君表示，國票證券內部調查認定「職場不法侵害成立」；但...

台壽砸150億延長LaLaport南港地上權40年 看好長期商機續航

中信金控（2891）今日代子公司公告，旗下台灣人壽董事會決議，以150億元延長台北市南港經貿段15地號土地40年地上權，...

凱基證券、期貨打造樂齡職場 榮獲中高齡者友善企業認證

凱基證券暨子公司凱基期貨蟬聯台北市「中高齡者暨高齡者」友善企業認證，持續致力於打造優質工作環境，且提供完善的福利及具競爭...

星展基金會啟動兩大樂齡旗艦專案 三年預計投入1.2億元

面對台灣快速高齡化的挑戰，星展基金會繼年初攜手華山基金會後，今（28）日再宣布與馳綠國際股份有限公司、弘道老人福利基金會...

玉山金併三商壽陷摸黑交易？金管會喊有爭議就查 最高恐罰5百萬

玉山金（2884）上周傳出拿下三商壽（2867）至今，一樁重大轉投資案卻遲未對外公告，引發投資人「摸黑交易」爭議。證期局...

網瘋傳「新台幣改版成本高達500億元」 央行發聲明澄清

央行針對新台幣改版，今日發出說明如下：...

