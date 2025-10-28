星展基金會啟動兩大樂齡旗艦專案 三年預計投入1.2億元

面對台灣快速高齡化的挑戰，星展基金會繼年初攜手華山基金會後，今（28）日再宣布與馳綠國際股份有限公司、弘道老人福利基金會及勵馨基金會合作，推出「永續銀動力計畫」及「家庭看護移工心理健康支持計畫」兩大旗艦專案，將於三年挹注約新台幣1.2億元，期望透過創新布局與跨界整合，為高齡議題提出具體且前瞻性的解方。

星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略及傳訊處負責人魏洪英表示，隨著亞洲各市場快速邁入超高齡社會，星展基金會以實際行動回應這項時代挑戰，重新詮釋「老化」的意義，旨在讓每個人都能有尊嚴、有目標、並愉悅地迎接樂齡生活。為此，自2024年起，星展基金會承諾在十年內投入星幣10億元（約新台幣240億元），與志同道合的夥伴攜手，共同推動多項針對銀髮與弱勢族群的創新解方。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，作為深耕亞洲的銀行，星展深刻體認社會不平等和人口老化已成為亞洲亟需面對的課題，且在台灣更為迫切。作為台灣最大的外商銀行，星展期望運用自身的專業和資源，以創新思維回應這項挑戰，除了以金融專業協助客戶做好退休後的財務規劃外，更希望發揮超越銀行的影響力。

星展基金會與全亞洲首家B型企業鞋業公司「馳綠」，以及長期關懷長者照顧與陪伴的「弘道老人福利基金會」，共同啟動為期三年的「永續銀動力計畫」，以運動科技與社區據點為核心，為弱勢長者進行肌耐力檢測、贈送科技健康鞋墊大禮包等，帶領長者透過社區參與養成規律運動的習慣，並透過Line社群平台導入數據分析，提供長者個人化的運動建議，並以遊戲方式激勵長輩固定健走習慣，協助長者提升體能與社交參與度，預計三年內嘉惠8200名弱勢長輩，並培育250名銀髮運動的種子教練。

星展基金會延伸支持至照護人力的心理健康，與具備豐富移工服務經驗的勵馨基金會共同啟動「家庭看護移工心理健康支持計畫」，勵馨基金會為國內少數能同時提供法律扶助、庇護安置、心理諮商與醫療協助的專業單位，此計畫以心理健康促進與在地支持系統為核心，推出多語系心理教育課程、心理諮詢與治療服務，並結合社區團體課程與線上輔導，建立可近性高的心理照護資源；同時培育社工與志工，強化其文化敏感度與心理輔導技巧。此計畫預計三年內服務超過5萬名家庭看護移工，並惠及1040名社工、受照顧者及其家人，實踐「優質長者照護始於健康的照護者」，共同建構更全面且人道的長照支持體系。