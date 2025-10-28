網瘋傳「新台幣改版成本高達500億元」 央行發聲明澄清

央行針對新台幣改版，今日發出說明如下：

一、茲就近日網路社群流傳「新台幣改版成本高達500億元」一事，澄清說明如下：

(一) 網路社群所稱之500億元，主要係本行於106年對新台幣券幣全面改版所概估之成本，惟其中涵蓋硬幣成本約達400億元。由於硬幣改版成本高、價值低，目前需求已逐漸降低，且隨電子支付日益普及，未來將進一步減少，基此，不考慮硬幣改版，故本次鈔券改版並無成本高達500億元之情事。

(二) 新版鈔券將採用最先進之安全防偽技術，以及更環保之原物料，並強化綠色製程，平均單價預估較現行流通鈔券高出1.5元。現在不改版，以後成本會更高。

二、鈔券改版可使鈔券更安全、更永續、更全民

(一) 現行鈔券已使用24年，超過多數國家改版之間隔年距，如不改版，日後防偽技術被突破，偽鈔增多，恐致社會損失更大，如能適時升級防偽技術將使現金交易更安全。

(二) 採用更環保之原物料及製程，可使鈔券符合永續發展目標。

(三) 強化無障礙設計，且主題擇定過程納入公民參與機制，以凝聚社會共識，提升民眾認同感。

三、電子支付仍無法完全取代現金

在電子支付服務中斷時，現金是可靠之備援支付工具，對於無法獲得金融服務或有數位落差之族群而言，現金更是唯一支付工具。