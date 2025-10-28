快訊

IG滑到寶寶「性別趴」主角竟是老公和小三 人妻看完影片氣炸

趙露思「零賠償解約」成功脫身！17億違約金全免 新東家2大條件曝光

流感疫情連三周緩降…上周仍增13死 羅一鈞估「這時」再現高峰

聽新聞
0:00 / 0:00

網瘋傳「新台幣改版成本高達500億元」 央行發聲明澄清

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行發聲明，強調新台幣改版不需500億元。圖／本報資料照片
央行發聲明，強調新台幣改版不需500億元。圖／本報資料照片

央行針對新台幣改版，今日發出說明如下：

一、茲就近日網路社群流傳「新台幣改版成本高達500億元」一事，澄清說明如下：

(一) 網路社群所稱之500億元，主要係本行於106年對新台幣券幣全面改版所概估之成本，惟其中涵蓋硬幣成本約達400億元。由於硬幣改版成本高、價值低，目前需求已逐漸降低，且隨電子支付日益普及，未來將進一步減少，基此，不考慮硬幣改版，故本次鈔券改版並無成本高達500億元之情事。

(二) 新版鈔券將採用最先進之安全防偽技術，以及更環保之原物料，並強化綠色製程，平均單價預估較現行流通鈔券高出1.5元。現在不改版，以後成本會更高。

二、鈔券改版可使鈔券更安全、更永續、更全民

(一) 現行鈔券已使用24年，超過多數國家改版之間隔年距，如不改版，日後防偽技術被突破，偽鈔增多，恐致社會損失更大，如能適時升級防偽技術將使現金交易更安全。

(二) 採用更環保之原物料及製程，可使鈔券符合永續發展目標。

(三) 強化無障礙設計，且主題擇定過程納入公民參與機制，以凝聚社會共識，提升民眾認同感。

三、電子支付仍無法完全取代現金

在電子支付服務中斷時，現金是可靠之備援支付工具，對於無法獲得金融服務或有數位落差之族群而言，現金更是唯一支付工具。

新台幣 電子支付 央行

延伸閱讀

新臺幣改版成本500億？央行澄清非事實 鈔券改版屬必要投資

八斗國小通學步道將升級 改善人車混行風險

新台幣紙鈔改版 楊金龍：現在不做以後成本恐更多

新台幣紙鈔改版不用500億 楊金龍估：每張成本增1.5元

相關新聞

國票證副董涉霸凌…議員爆加害者想濫權翻案 北市勞動局回應了

國票證券副董事長陳冠如遭控對職員言語羞辱、不當干預業務，北市議員林亮君表示，國票證券內部調查認定「職場不法侵害成立」；但...

台壽砸150億延長LaLaport南港地上權40年 看好長期商機續航

中信金控（2891）今日代子公司公告，旗下台灣人壽董事會決議，以150億元延長台北市南港經貿段15地號土地40年地上權，...

凱基證券、期貨打造樂齡職場 榮獲中高齡者友善企業認證

凱基證券暨子公司凱基期貨蟬聯台北市「中高齡者暨高齡者」友善企業認證，持續致力於打造優質工作環境，且提供完善的福利及具競爭...

星展基金會啟動兩大樂齡旗艦專案 三年預計投入1.2億元

面對台灣快速高齡化的挑戰，星展基金會繼年初攜手華山基金會後，今（28）日再宣布與馳綠國際股份有限公司、弘道老人福利基金會...

玉山金併三商壽陷摸黑交易？金管會喊有爭議就查 最高恐罰5百萬

玉山金（2884）上周傳出拿下三商壽（2867）至今，一樁重大轉投資案卻遲未對外公告，引發投資人「摸黑交易」爭議。證期局...

網瘋傳「新台幣改版成本高達500億元」 央行發聲明澄清

央行針對新台幣改版，今日發出說明如下：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。