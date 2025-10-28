快訊

從贊助到經營 中國信託深耕電競十年有成！CFO亮眼表現成黑馬

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信飛牡蠣電競戰隊（CFO）於太平洋職業聯賽（LCP）賽季決賽中，以3:0擊敗越南強敵TSW，奪下年度冠軍。圖／中信育樂提供
中信飛牡蠣電競戰隊（CFO）於太平洋職業聯賽（LCP）賽季決賽中，以3:0擊敗越南強敵TSW，奪下年度冠軍。圖／中信育樂提供

英雄聯盟太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific，簡稱LCP）由臺港澳、越南、日本、大洋洲以及東南亞組成，中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，下稱CFO）今年以黑馬之姿拿下LCP賽區年度總冠軍，更是唯一參加三大國際賽「First Stand Tournament 初陣對抗賽」、「MSI季中邀請賽」及「世界大賽」的隊伍，世界排名從2024年的第46名提升至目前第5名，打響全球知名度。

中國信託銀行自2016年起贊助「亞洲電子競技公開賽」等多項電競賽事及活動，2019年起接連冠名贊助《英雄聯盟》戰隊「中信J Team」及《英雄聯盟》太平洋職業聯賽（Pacific Championship Series, PCS），力挺本土戰隊登上國際競技舞臺。

2022年，職業電競戰隊「中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster, CFO）」成軍，首年便勇奪《英雄聯盟》PCS太平洋賽區夏季賽冠軍、進軍世界賽。《英雄聯盟》目前在全球共有五大賽區，原本被視為成績殿後「第五賽區」的LCP，隨著今年賽季的亮眼表現與累積，LCP如今躍升為「第三賽區」，成為全球電競生態中的新勢力，不僅展現選手的努力與團隊默契，更讓外界看見中國信託長期支持電競與專業經營的成果。

