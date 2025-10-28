新臺幣改版成本500億？央行澄清非事實 鈔券改版屬必要投資

針對近日網路社群盛傳「新臺幣改版成本高達500億元」的消息，中央銀行28日特別發出澄清，強調該數據並非事實，實際成本遠低於此。

央行說明，外界所稱的「500億元成本」，是2017年（民國106年）央行針對新臺幣券幣全面改版的初步估算金額，當時估算內容包含硬幣改版成本約400億元。然而，由於硬幣價值低且製造成本高，加上電子支付普及使流通需求逐年減少，現階段並未考慮進行硬幣改版，因此本次鈔券改版並無高達500億元的支出。

央行指出，未來新鈔將導入最先進的安全防偽技術與環保材料，並採用綠色製程以符合永續發展目標。雖然新版鈔平均單張成本較現行流通鈔券增加約1.5元，但相較於延遲改版所可能產生的偽鈔風險與社會成本，仍屬必要投資。

目前流通中的新臺幣已使用24年，遠超過多數國家鈔券改版的周期。央行表示，若不適時更新防偽技術，一旦遭偽造風險升高，將造成更大的社會損失。新鈔除提升安全性外，也將加強無障礙設計，並在主題選定過程中導入公民參與機制，以凝聚社會共識、提升全民認同感。

此外，央行也指出，儘管電子支付快速普及，但仍無法完全取代現金。當電子支付系統因技術或通訊因素中斷時，現金是最穩定、可靠的備援支付工具；對於尚未完全融入數位金融體系或有數位落差的族群而言，現金更是生活中不可或缺的支付方式。

央行強調，新臺幣改版的核心目的在於「更安全、更永續、更全民」，未來將持續透過開放溝通與透明程序，讓民眾充分參與新版鈔設計。