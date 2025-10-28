玉山金公告慢吞吞…金管會：若程序有疏失 最高罰五百萬

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
玉山金控併購三商美邦人壽，重訊揭露時點引發市場爭議。圖／本報系資料照片
玉山金控併購三商美邦人壽，重訊揭露時點引發市場爭議。由於消息從上周四晚間即在市場流傳，但直到股價周一重挫逾7%、盤中跌破30元，玉山金才在深夜發布重大訊息澄清，三商壽也延至今天上午才公告，但僅澄清媒體報導。對此，金管會表示，若程序有疏失，最高罰500萬元。

由於周一消息在市場傳遍，三商壽股價漲停亮燈，但玉山金大跌，又對此遲遲沒有重訊出爐，相較另一家參與的中信金，從上周四晚間就發出重訊，今天上午也發訊宣布退出投標案已結束，引發玉山金股東權益受損的聲浪。

證期局副局長黃厚銘今天表示，依「有價證券重大訊息查證暨公開處理程序」第4條第51款規定，凡董事會決議之重大交易、或對股東權益與股價有重大影響的情事，應於「事實發生日次一營業日、交易開始前兩小時」公告重訊。至於何時是事實發生日，他說，「董事會決議且確定交易對象與金額」即為事實發生日。

他說，若公司未依規定公告，證交所可處3萬至5佰萬元罰鍰，「有爭議性的，證交所就會查證。」黃厚銘指出，玉山金的情況，證交所是依職權主動督導，所以才會要求玉山金在周一發布澄清，但是通案來說，公告時機仍由公司治理自行判斷。

銀行局副局長張嘉魁說，金控公司涉及併購案的決策與揭露，應依內部公司治理程序辦理，目前金管會尚未收到相關申請案，待業者正式送件後才能審查。如果過程中有問題就會處罰，但他強調，現在沒有收到申請書，對於個案「不回應」。

市場人士指出，玉山金出價約每股8.2元，總額470億元收購三商壽，金額龐大且具指標性，但重訊延遲引發投資人不滿，導致玉山金股價重挫，三商壽卻漲停鎖死，形成金融股族群中罕見的「多空對比」。主管機關後續調查結果，將成為市場觀察重訊揭露制度落實的重要指標。

玉山金重訊公告慢吞吞，影響股東權益，金管會表示，若程序有疏失，最高罰五百萬元。圖／本報資料照片
玉山金控 三商壽 證交所 金管會 中信金

