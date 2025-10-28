快訊

美元走弱 新台幣連2升收30.626元

中央社／ 台北28日電
新台幣延續升值態勢，今天盤中一度強升逾1角，收盤收在30.626元，升9.3分，新台幣兌美元匯率連2日收紅。示意圖／本報資料照片
市場對美中貿易談判感到樂觀，加上預期美國聯準會（Fed）將降息，激勵美股4大指數再創高，美元指數則回落，新台幣延續升值態勢，今天盤中一度強升逾1角，收盤收在30.626元，升9.3分，新台幣兌美元匯率連2日收紅。

美國總統川普與中國國家主席習近平30日將於韓國會晤，根據外媒報導，川普在亞洲展開訪問行程時表示，預期與中國達成一項貿易協議。美中官員也透露，雙方在會談中要致力敲定的貿易協議達成初步共識。

台股今天開高震盪，盤中一度漲近百點，至28087點，但隨後翻黑，終場跌44.52點，收在27949.11點，三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超237.58億元。

受惠於美元指數回落，新台幣兌美元今天開盤價為30.70元，而後穩步走揚，一度勁揚逾1角，最高觸及30.594元，台北及元太外匯市場總成交金額16.06億美元。

外匯交易員表示，今天台股在相對高點震盪，早盤仍有外資匯入，帶動新台幣偏強。另外，川普今天與日本首相高市早苗會晤，簽署關稅協議及稀土合作文件，帶動日圓走升。美中即將展開的貿易談判釋出正面訊息，人民幣也升值，再加上市場預期Fed將降息，均使美元走弱，推升新台幣走勢。

展望後續新台幣走勢，外匯交易員指出，短線來看，新台幣主要受台股表現影響，尤其近期外資進出量較大，需留意外資動向。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.27%；日圓勁揚0.58%、新台幣升0.3%、新加坡幣升0.23%、人民幣升0.15%、韓元下跌0.28%。

新台幣 外資 美國聯準會 台股 美元指數 日圓

相關新聞

國票證副董涉霸凌…議員爆加害者想濫權翻案 北市勞動局回應了

國票證券副董事長陳冠如遭控對職員言語羞辱、不當干預業務，北市議員林亮君表示，國票證券內部調查認定「職場不法侵害成立」；但...

台壽砸150億延長LaLaport南港地上權40年 看好長期商機續航

中信金控（2891）今日代子公司公告，旗下台灣人壽董事會決議，以150億元延長台北市南港經貿段15地號土地40年地上權，...

凱基證券、期貨打造樂齡職場 榮獲中高齡者友善企業認證

凱基證券暨子公司凱基期貨蟬聯台北市「中高齡者暨高齡者」友善企業認證，持續致力於打造優質工作環境，且提供完善的福利及具競爭...

星展基金會啟動兩大樂齡旗艦專案 三年預計投入1.2億元

面對台灣快速高齡化的挑戰，星展基金會繼年初攜手華山基金會後，今（28）日再宣布與馳綠國際股份有限公司、弘道老人福利基金會...

玉山金併三商壽陷摸黑交易？金管會喊有爭議就查 最高恐罰5百萬

玉山金（2884）上周傳出拿下三商壽（2867）至今，一樁重大轉投資案卻遲未對外公告，引發投資人「摸黑交易」爭議。證期局...

網瘋傳「新台幣改版成本高達500億元」 央行發聲明澄清

央行針對新台幣改版，今日發出說明如下：...

