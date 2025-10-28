美元走弱 新台幣連2升收30.626元

市場對美中貿易談判感到樂觀，加上預期美國聯準會（Fed）將降息，激勵美股4大指數再創高，美元指數則回落，新台幣延續升值態勢，今天盤中一度強升逾1角，收盤收在30.626元，升9.3分，新台幣兌美元匯率連2日收紅。

美國總統川普與中國國家主席習近平30日將於韓國會晤，根據外媒報導，川普在亞洲展開訪問行程時表示，預期與中國達成一項貿易協議。美中官員也透露，雙方在會談中要致力敲定的貿易協議達成初步共識。

台股今天開高震盪，盤中一度漲近百點，至28087點，但隨後翻黑，終場跌44.52點，收在27949.11點，三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超237.58億元。

受惠於美元指數回落，新台幣兌美元今天開盤價為30.70元，而後穩步走揚，一度勁揚逾1角，最高觸及30.594元，台北及元太外匯市場總成交金額16.06億美元。

外匯交易員表示，今天台股在相對高點震盪，早盤仍有外資匯入，帶動新台幣偏強。另外，川普今天與日本首相高市早苗會晤，簽署關稅協議及稀土合作文件，帶動日圓走升。美中即將展開的貿易談判釋出正面訊息，人民幣也升值，再加上市場預期Fed將降息，均使美元走弱，推升新台幣走勢。

展望後續新台幣走勢，外匯交易員指出，短線來看，新台幣主要受台股表現影響，尤其近期外資進出量較大，需留意外資動向。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.27%；日圓勁揚0.58%、新台幣升0.3%、新加坡幣升0.23%、人民幣升0.15%、韓元下跌0.28%。