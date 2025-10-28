星展基金會啟動兩大樂齡旗艦專案 投入近新台幣1.2億元

面對台灣快速高齡化的挑戰，星展基金會繼年初攜手華山基金會後，28日再宣布與馳綠國際股份有限公司、弘道老人福利基金會及勵馨基金會合作，推出「永續銀動力計畫」及「家庭看護移工心理健康支持計畫」兩大旗艦專案，將於三年挹注新幣491萬元（約新台幣1.2億元），期望透過創新布局與跨界整合，為高齡議題提出具體且前瞻性的解方。

星展基金會積極關注台灣多元且迫切的高齡與弱勢族群議題，自2025年起，星展基金會預計將在三年內投入近2.6億台幣，啟動四大策略性專案，聚焦「日常生活所需」與「促進社會共融」兩大主軸，全方位串聯在地社區關係，將影響力擴展至更廣、更深層面，共築一個更完善、更有韌性的美好社會。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，作為深耕亞洲的銀行，星展深刻體認社會不平等和人口老化已成為亞洲亟需面對的課題，且在台灣更為迫切。作為台灣最大的外商銀行，星展期望運用自身的專業和資源，以創新思維回應這項挑戰，除了以金融專業協助客戶做好退休後的財務規劃外，更希望發揮超越銀行的影響力。在星展基金會的支持下，我們與跨領域、志同道合的夥伴攜手合作，共同推動弱勢及銀髮族群的永續照護模式與生活方案，實踐「做好事，成就更好的未來（Doing Well by Doing Good）」。