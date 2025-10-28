國票證副董涉霸凌…議員爆加害者想濫權翻案 北市勞動局回應了

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員林亮君表示，國票證券內部調查認定「職場不法侵害成立」。但加害人毫無歉意，竟濫用其母公司董事（國票金控）職權，要求將本案提報審計委員會，企圖重啟調查。。圖為國票金控大樓外觀。聯合報系資料照
國票證券副董事長陳冠如遭控對職員言語羞辱、不當干預業務，北市議員林亮君表示，國票證券內部調查認定「職場不法侵害成立」；但加害人毫無歉意，竟濫用其母公司董事（國票金控）職權，要求將本案提報審計委員會，企圖重啟調查。

林亮君說，陳冠如疑似欲透過對職場霸凌沒有規範的證交法令，推翻勞動法規認定的霸凌事實，形同對受害者二度傷害，行徑狂妄至極。

北市勞動局職安科長陳伯端表示，職場霸凌案調查結果出來後，不管是加害人或被害人，都可能有人對結果不滿意，但中央指引並無寫明能否重啟調查，因此涉及全國一致性，勞動局還是必須將相關陳述內容請中央解釋；至於受害者擔心重啟調查會被二度傷害，若企業還要詢問其他案情，雇主也必須做好相關配套，避免造成二度傷害。

林亮君批國票金控此舉公然對抗「職業安全衛生法」，意圖以跟職場霸凌無關的證券法令，凌駕於國家對勞工權益的保障，職安法對金融業高階主管形同虛設、踐踏勞工尊嚴，更讓受害者求助無門。

林指出，國票證券一名W姓職員因職務獨立性，長期遭副董事長陳冠如不當干預與言語羞辱，遂依「職業安全衛生法」透過內部管道申訴。經國票證券公司依法邀集外部專家啟動「職場不法侵害處置小組」獨立調查，霸凌事實明確，已決議不法侵害成立。

林亮君說，陳冠如不僅拒絕接受調查結果，還仗著在母公司國票金控的職權，要求將霸凌案提報審計委員會，企圖以跟職場霸凌無關的證券法令來推翻依照勞動法令完成的調查結果。

從證券公司內部申訴到尋求北市勞動局協助，林亮君說，這名W姓職員一切依法依規，卻因金控母公司濫用職權試圖翻案，讓該職員面對極大壓力，更一度求助無門。並指國票金控的行為已違反「職業安全衛生法」第6條第2項第3款與「職業安全衛生設施規則」第324-3條等規定，但身為勞動主管機關的勞動局卻說不出本案該如何遏止金控公司的行為，要求勞動局與勞動部已受理該案並啟動分案研議。

職場霸凌 林亮君 國票金控

