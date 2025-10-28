南山人壽數位創新轉型、打造暖心服務體驗 榮獲數位金融獎三大獎

南山人壽數位創新成果斐然，透過多項科技創新應用，顯著提升服務效率並優化客戶體驗，同時推動公平待客滿足多元族群需求，一舉榮獲2025年《工商時報數位金融獎》「數位普惠獎」、「數位公平待客獎」與「數位服務獎」三項優質獎殊榮，展現南山人壽以數位科技打造便捷、安心且貼心服務的卓越成果。

科技創新為推動永續發展的重要驅動力，作為永續健康的領航者，南山人壽積極導入AI與金融科技，為高齡者、新住民、身心障礙者、經濟弱勢族群、失智患者與癌症病友等多元客群量身打造合適的保險商品與服務，致力提供更全面、更有溫度的保險體驗，守護每一位客戶的幸福與生活品質。

長壽時代來臨，因應台灣邁入超高齡社會，南山人壽以「S.M.A.R.T.-失智不孤單，南山做你的靠山」為策略核心，建立涵蓋預防、辨識、照護與保障的全方位失智支持體系，除了簡化長照理賠流程，更主動針對連續給付四期後得僅提供申請書及檢附生存證明即可申請，免去保戶奔波醫院取得診斷證明的困擾，貼心減輕家屬與患者的負擔。

南山人壽也積極建構完善的失智與長照保障，並導入健檢獎勵機制，鼓勵保戶健康促進與早期預防，同時推廣保單安心聯絡人制度，當客戶辦理保單借款、終止契約等事項時，將主動通知保單安心聯絡人，展現面對高齡與失智風險的前瞻應對力。

在打擊詐騙方面，南山人壽透過「黃金眼AI防詐」系統，結合龐大保戶數據與前線客服同仁經驗貼標，精準辨識臨櫃辦理保單借款或解約之高風險案件，透過主動提醒與關懷，有效預防詐騙事件發生，守護客戶資產安全。此外，南山人壽也積極深入校園與偏鄉社區，廣泛傳遞防詐觀念，致力從源頭降低詐騙風險，擴大金融安全防護網。全面的失智友善服務與防詐作為，榮獲「數位普惠獎」殊榮。

南山人壽重視多元平等，成立新住民共融小組，關注新住民、年輕族群與弱勢族群的金融需求，透過數位工具降低資訊落差，提供多語言、白話口語化的保險知識與防詐資訊，提升金融素養與風險意識。另針對聽語障族群，推出多部主題式手語防詐宣導影片，強化防詐意識。同時推動微型保險與偏鄉健康促進課程，縮短資源落差，實踐保險共融精神，勇奪「數位公平待客獎」。

南山人壽導入國際FIDO標準身分驗證技術，結合晶片金融卡領先推出「金融Fast-ID行動投保服務」，不僅通過金管會主題式監理沙盒與業務試辦審核，更成為首家與台灣票據交換所合作推行金融Fast-ID業務的壽險業者。此技術透過非對稱加密與生物辨識，完成行動載具身分綁定與認證，取代傳統帳號密碼與手寫簽名，全面提升投保流程的安全性與便捷性，有效降低偽簽與詐騙風險。自2024年10月底試辦以來，已成功完成逾18,800件新契約，未來金融Fast-ID將擴大應用至保全變更、理賠申請等場景，持續深化數位轉型成果，優化整體服務體驗。卓越的推動成果獲頒「數位服務獎」肯定。

南山人壽將持續以創新科技與人本關懷並行，深化數位轉型，落實普惠金融，邁向共融與永續的保險未來。承諾讓保戶面對未來，有備而來。