校園信託競賽踴躍 參賽人數、校數破紀錄創新高

信託公會主辦「大專院校信託創意發想與高中職知識競賽」，吸引全國高中職與大專院校學子們踴躍報名參加，讓信託的種子持續在校園深耕茁壯。

信託公會呂蕙容秘書長表示，信託公會主辦的「大專生信託創意發想競賽」與「高中職信託知識競賽」兩項競賽，是國內唯一以信託教育而舉辦的校園金融推廣活動。目的是要將信託財產管理的法制與實務帶進校園，讓學生能提早認識信託的功能與機制，並將信託納進未來人生的理財規劃中，豐富金融理財教育內涵。

呂蕙容表示，今年「高中職信託知識競賽」續創二項紀錄，首先，參賽學校遍及各縣市，北至基隆，南到屏東，代表學習信託不分地域。再者，參賽人數與參賽學校較往年也持續成長。去年參賽統計達25校157隊，計471人報名參加，而今年再創紀錄達28校195隊，共585人報名參加。

負責執行信託競賽的致理科技大學副教務長張佳雯指出，今年進入決賽的隊數增加為各15隊，但高中職195隊競爭仍非常激烈，最後僅有30隊能進決賽。

進入決賽的學校隊伍皆勢在必得，在高中組方面，去年與前年均搶下前三名的中和高中、新竹高商在今年一樣派出強隊尋求連任之外，屏東東港高中在師長帶領特訓下，多達七隊進入決賽；高職組方面，除了去年前三名新竹高商、高雄高商在今年持續進入決賽外，彰化溪湖高中、基隆高商、士林高職、南港高工、鶯歌工商、義民高中、南山高中也是決賽勁旅。

決賽於10月28日舉辦。高職組15隊決賽非常激烈，30題搶答過程互有領先，不過新北市南山高中同學對信託題目非常熟悉且反應快速，一路領先到最後奪下冠軍，新北市立鶯歌工商與國立新竹高商則在最後脫穎而出分居二、三名；高中組決賽過程則是大亂鬥，不過最後由桃園市立武陵高中出線得到冠軍，屏東縣立東港高中不負師生期待拿下第二，桃園市立復旦高中則奪得第三名。