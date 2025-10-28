星展基金會投入1.2億元 啟動兩大樂齡旗艦專案

星展基金會宣布與馳綠國際股份有限公司、弘道老人福利基金會及勵馨基金會合作，推出「永續銀動力計畫」及「家庭看護移工心理健康支持計畫」兩大旗艦專案，計畫3年挹注新幣491萬新元（約新台幣1.2億元），期望透過創新布局與跨界整合，為高齡議題提出解方。

星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略及傳訊處負責人魏洪英表示，隨著亞洲各市場快速邁入超高齡社會，星展基金會以實際行動回應這項時代挑戰，重新詮釋「老化」的意義，旨在讓每個人都能有尊嚴、有目標、並愉悅地迎接樂齡生活。

為此，自2024年起，星展基金會承諾在10年內投入10億新元（約新台幣240億元），與志同道合的夥伴攜手，共同推動多項針對銀髮與弱勢族群的創新解方。

例如在新加坡與太和觀慈善機構（THKMC）合作啟動微型工作專案，鼓勵長者透過彈性工作保持活動力、獲取收入，並持續與社會保持連結互動；與香港社會服務聯會（HKCSS）合作推出「樂齡展耀通」計畫，支持開發並普及創新遠距醫療及健康管理平台，以革新長者的基層醫療服務；在中國大陸則與華康健康產業集團攜手，強化失智症與高齡照護服務。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，社會不平等和人口老化已成為亞洲亟需面對的課題，且在台灣更為迫切；在星展基金會的支持下，星展與跨領域、志同道合的夥伴攜手合作，共同推動弱勢及銀髮族群的永續照護模式與生活方案，實踐「做好事，成就更好的未來（Doing Well by Doing Good）」。