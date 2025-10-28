擴大普惠金融 金研院深入原鄉推金融教育

配合普惠金融政策，台灣金融研訓院推動原住民金融教育，今年已深入部落舉行94場相關活動。金研院董事長雷仲達表示，盼將金融知識送進部落，並使金融教育成為互相理解的語言。

金研院今天透過新聞稿表示，受金管會委託推動「金融知識普及工作推動計畫」，27日於高雄市茂林區多納部落舉辦原民金融教育活動，除了傳遞正確的金融知識與風險辨識能力，更希望藉此提升族人對制度的信任，擴大普惠金融的觸角。

雷仲達表示，多年來金研院推動原住民族金融教育，最大的不同在於「同理」，不只是把金融知識送進部落，也希望協助族人在熟悉的生活情境中學習與思考，讓金融教育成為互相理解的語言。

雷仲達表示，金研院推動原住民族金融教育5年來，已累積逾500場次、超過2萬5000人次參與，從初期的需求調查、分齡課程設計，到後來融入文化語境、建立講師培育制度，逐步打造出屬於原住民族的金融教育模式。

雷仲達提及，非常期待金融機構的資源與師資可以加入，讓「部落裡的金融教室」覆蓋每個角落，並藉此促進金融機構的共學與轉變，透過對話與共創活動，共同思考更具包容性的金融創新服務。

金研院說明，今年相關活動由24名接受專業培訓的原民青年講師返鄉授課，以族語進行防詐宣講，為部落族人搭起世代連結、文化傳承與金融素養提升的橋樑，課程內容涵蓋防詐、政策性貸款與債務協處制度等，讓族人了解信用如何建立、如何準備財力證明、如何主動與金融機構溝通等，提升應對實際借貸與協商需求的能力。