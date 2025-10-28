快訊

新台幣紙鈔改版不用500億 楊金龍估：每張成本增1.5元

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
中央銀行總裁楊金龍。圖／聯合報資料照
中央銀行總裁楊金龍。圖／聯合報資料照

中央銀行將啟動新台幣鈔券改版計畫，引發必要性的質疑。央行總裁楊金龍今表示說，這次改版經費並非外界預估500億，500億是包含硬幣改版，但這次沒換硬幣，每張鈔券僅增加約1.5元成本，且現在不改以後改版成本會更高。

國民黨立委羅明才今在立院總質詢時，手拿一疊紙鈔問鈔票改版要花多少錢？改一次鈔花500億，但現在人民苦哈哈、使用鈔票人越來越少、行動支付用這麼多，之前COVID-19疫情已顯示紙鈔使用有限，何必製造那麼多紙鈔？改版後舊鈔銷毀可能對環境造成負擔。

行政院長卓榮泰答詢說，現在的新台幣鈔券已經24年未改版，基於時代科技的進步，未來會朝更永續、安全、全民的概念，央行有在規畫，過程也會跟社會取得共識。

楊金龍說，當時預估需500億主要是因為改版硬幣，硬幣就需要400多億，但這次不改版硬幣，因此沒有500億，目前預估每張紙鈔改版的話，成本增加1.5元，距離上次改版已24年前，增加1.5元是不多的，且現在不改以後改版成本會更高，而很多國家都大概11、15年就改版了。

楊金龍說，紙鈔改版預算由中央銀行支付，偽鈔變多的話，損失會更多。至於現代多用行動支付，楊認為，紙鈔仍有使用需求，因此不可能完全取代。

硬幣 台幣 鈔票

