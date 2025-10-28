新台幣紙鈔改版 楊金龍：現在不做以後成本恐更多

中央銀行啟動新台幣鈔券改版作業，預計117年開始編列預算，逐年汰換。國民黨立委羅明才今天表示，政府應鼓勵使用行動支付。央行總裁楊金龍說，行動支付還是無法替代鈔券，鈔券一定都會存在。如果現在不改版，以後再改，成本恐更多。

中央銀行啟動新台幣鈔券改版作業，受到社會高度矚目，楊金龍日前表示，新版鈔券平均單價估每張新台幣5元，預計117年開始編列預算，逐年汰換。按照央行規劃，1年汰換7億至10億張，以單張成本5元來看，1年約花費50億元。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。羅明才指出，現在民眾生活很苦，鈔券改版一次要花超過500億元，更何況現在使用鈔券的人越來越少，而是使用行動支付，為何還要去製造這麼多的鈔券，破壞環境，政府應該鼓勵大家使用行動支付。

列席備詢的行政院長卓榮泰表示，現在的新台幣鈔券已經24年未改版，基於時代科技的進步，未來會朝更永續、安全、全民的概念做，央行有在規劃，過程也會跟社會取得很大的共識。

楊金龍指出，當時估計500億元，主要是包含硬幣改版的400多億元，但這次硬幣不改版。現在每張鈔券改版多增加1.5元，以24年來看，增加不算多。如果現在鈔券不改版，等以後再改版，大概成本會更多。

楊金龍表示，跟其他國家比較，新台幣鈔券24年不改版，已經非常慢，其他國家都是11年、15年就將鈔券改版。

羅明才指出，把鈔券改版的預算拿去照顧社會弱勢不是很好嗎。楊金龍則表示，這筆預算是中央銀行要付，而且偽鈔變多的話，損失會更多。

對於鼓勵大家使用行動支付，楊金龍指出，現在行動支付還是沒辦法替代鈔券，鈔券一定都會存在。