中國信託證券力挺中信兄弟象進總冠軍賽 全台10家分公司雞排大放送

為中信兄弟在中華職棒總冠軍賽的奮戰喝采，也感謝百萬象迷始終如一的堅實應援，中國信託證券29日下午3點至4點舉辦全台活動，邀請球迷、投資人前往中國信託證券分公司據點，領取免費雞排並參加現場抽獎。

中國信託證券表示，感謝每一位為兄弟集氣的象迷夥伴們，特別在全台10家分公司據點，各準備200份雞排（每人限領一份），免費發送給球迷及投資人，同時提供100張摸彩券，在各分公司現場抽10個中信兄弟獨家聯名行李箱，表達對所有支持者的感謝，讓大家感受到中信大家庭的熱情。

中國信託證券相挺中信兄弟，日前推出「伊是阮兄弟」線上活動，以三重好禮回饋熱情球迷。即日起至12月31日止，於中國信託證券新開證券戶送亮點（可於平台兌換禮品或抽獎），參加集點並達成交易門檻，再兌換獨家中信兄弟聯名行李箱。此外，每月以亮點在「中信亮點family」平台登記，可再加碼抽出其他獨家聯名周邊好禮。

活動期間，民眾除了在29日下午3點至4點到實體分公司領取應援雞排外，可搜尋Facebook「中國信託證券亮點讚」關注「伊是阮兄弟」線上活動。中國信託證券強調，每一個認真生活的人，都值得情義相挺，未來中國信託證券將持續支持每一個努力築夢的夥伴。