快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

中際旭創持續創下歷史新高 帶動台股光通訊群魔亂舞

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

繼全球光模組龍頭中際旭創股價持續創下歷史新高後，28日台股光通訊族群有如猛虎出閘、百花齊放，由環宇-KY（4991）領軍率先漲停鎖死，漲停價162.5元，上漲14.5元，漲幅9.8%；而華星光（4979）緊隨其後，同樣亮燈漲停，漲停價209元，上漲19元，漲幅10%，而光聖（6442）、波若威（3163）、眾達-KY（4977）等也不落人後，除光聖逼近漲停外，波若威及眾達-KY皆有6%以上的漲幅。

週日陸系外資出具一份報告，上修2026年800G / 1.6T 光模組需求預測，分別從3,700萬及2,800萬顆上修至4,300萬與3,000萬顆，主要是因為兩大CSP廠Google及AWS對AI伺服器的強勁需求所帶動，同時隨著GPU/ASIC 擴展時所需的頻寬倍增，光模組的配比就必須隨之增加。此外，陸系外資表示Google 將於 2026 年全面轉向大型叢集架構，其垂直擴展(scale-up)方向的新產品預期將採用光學互連，引爆光模組需求。

此外，市場近期傳出，繼Anthropic之後，Meta也在考慮買Google TPU來用，並且Google透過Broadcom在台積（2330）明年CoWoS 的投片每個月也都在上修，而光聖作為Google 資料中心的光纖供應商，就有機會成為這波浪潮的最大受益者。除了本業外，光聖轉投資的子公司合聖也有好消息，法人表示，其專注研發CPO所需使用的ELS模組，預計明年有望進入量產，後年則有望登錄興櫃。

漲停 Google

延伸閱讀

台積電力守平盤之上 台股狹幅震盪 震盪中醞釀新一波攻勢

群聯雙鴻衝破1000元 台股現26千金

美股攻高台積電ADR上漲 投顧：助攻台股續強

台股上2萬8⋯國民財富平均增74萬元？網嘆：沒台積電沒感覺

相關新聞

日圓152關卡震盪 國銀分析短線波動、這時間有望止貶

日圓兌美元近一週持續徘徊在152上下，維持相對弱勢。國銀分析指出，日本大選落幕後，由高市早苗出任首相，市場在等待其內閣名...

新台幣止貶 躍最強亞幣

外資昨（27）日大舉回補台股，資金回流帶動新台幣止貶反升，終結連三日貶勢，收盤升值9.6分，以30.719元作收，總成交...

國銀不動產放款比 溜滑梯

金管會公布9月底國銀依《銀行法》72-2條計不動產放款比率25.77%，連四個月走低並寫近九年半新低紀錄，僅八家銀行超過...

玉山金併三商壽 急發重訊

玉山金控上周五（24日）傳出以每股8.2元，全數換股方式，競標吃下三商美邦人壽，整體收購價值高達467億元，不過玉山金在...

退票額連四月偏高露警訊 央行：是否與營建業相關仍待觀察

中央銀行昨（27）日公布9月存款不足退票統計，單月退票張數達4,103張，較8月約2,855張大幅增加，呈現月增與年增雙...

國泰世華大戶導入資產專區

立法院財委會昨（27）日赴高雄考察亞洲資產管理中心地方資產管理專區，國泰世華銀行展現領先同業的差異化優勢，私人銀行執行長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。