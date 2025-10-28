日圓152關卡震盪 國銀分析短線波動、這時間有望止貶

日圓兌美元近一週持續徘徊在152上下，維持相對弱勢。國銀分析指出，日本大選落幕後，由高市早苗出任首相，市場在等待其內閣名單與政策方向明朗前，短線波動恐將延續。

國銀指出，市場目前反映所謂的「高市交易」，預期其政府可能延續寬鬆貨幣與擴張財政政策，使日本財政前景惡化、財政赤字擴大，並提高日本央行（BOJ）延後升息的可能性。這一連串不確定性，恐導致中長天期日債殖利率上揚，進一步壓抑日圓走勢，加劇日本金融市場動盪。

國銀認為，在政策風險仍高的情況下，BOJ短期內將維持觀望，不急於調整政策，靜待市場波動趨緩及高市政府施政細節明朗。中長期來看，隨著日本薪資成長強勁、通膨預期持續升溫，物價穩定高於2%目標的壓力仍在，未來日本央行緩步退出寬鬆政策的方向不變。

展望後市，國銀預期短期內日圓仍將偏弱，但隨著美日利差逐步收斂，日圓有望於明年第一季止貶回升。屆時若BOJ重新啟動升息、而美國聯準會進入降息循環，將成為日圓反彈的重要推手。