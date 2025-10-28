全民普發1萬放大 登記入帳到 LINE Bank 抽 iPhone 17 Pro 等值現金

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

普發現金政策上路，為響應政策配合發放時程，LINE Bank今（28）日宣布讓客戶輕鬆設定「登記入帳」到LINE Bank收款，更加碼祭出「全民同享」現金抽獎活動，助攻把民眾收到的普發一萬新台幣「放大」。10月28日起至12月31日止，凡設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶（不限新、舊戶）且有成功入帳，就能賺到1次39,900元現金抽獎機會，如為LINE Bank新戶，則可再額外多賺到1次39,900元現金抽獎機會。相當於目前最熱賣的iPhone 17 Pro 256GB定價。

配合政府普發現金政策，政策期間內凡前往「普發現金官網（https://10000.gov.tw/）」，設定一萬元入帳到LINE Bank，即可以最便捷、熟悉的管道收款，搭配LINE Bank提供的金融服務，無論優存儲蓄、刷快點卡花用、交割或申購基金投資，或轉帳到其他帳戶或到全台ATM提領，每月ATM提領免手續費享最高8次。

LINE Bank表示，普發萬元登記入帳到LINE Bank後，推薦想要儲蓄的民眾，愛用新台幣活存「口袋帳戶」，無門檻、無任務即享1.5%利率；若刷快點卡消費，每週滿額最高賺LINE POINTS或現金回饋4%；若想用做投資、理財，綁定證券交割帳戶即可輕鬆處理交割、預約存股，或「全面0手續費」申購基金/新募集ETF。

LINE Bank自10月28日起至12月31日止，加碼祭出的「全民同享」現金抽獎活動，幫助民眾把全民普發萬元「放大」。舉凡活動期間設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶且有成功入帳，完成任務即可獲得1次39,900元的現金抽獎機會，抽獎機會隨入帳筆數增加而增加，幫忙代領也能增加抽獎機會。如為LINE Bank新戶，則可再額外多賺到1次39,900元現金抽獎機會。

LINE 新台幣 普發現金

