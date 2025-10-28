臺灣周系列活動全部圓滿落幕 成功展現我國經濟實力及資本市場新高度

金融監督管理委員會自10月15日至23日，偕同臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，共同舉辦的「2025臺灣周」活動圓滿落幕。首屆臺灣周活動以「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」為主軸，透過多場論壇、博覽會及創新活動，共吸引近2.8萬人次參與，其中法人機構超過1,200家次，外資超過250人次，來自美國、加拿大、法國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲、南非等逾20國外賓齊聚一堂，成功展現我國經濟實力及資本市場新高度。

盛大開幕式揭開臺灣周各項活動序幕，展現政策成果。開幕式於10月15日由行政院院長卓榮泰影片致詞，強調臺股表現亮眼，吸引全球資金，凸顯臺灣在全球價值鏈中的重要性。金管會主委彭金隆也指出，臺灣具備堅實的產業與台商基礎、龐大的民間財富與資本市場豐沛的投資動能，是參與國際競爭的三大優勢，並表達了將臺灣打造成「亞洲資產管理中心」的決心。此次活動吸引來自全球的國際交易所、資產管理機構及跨國金融集團高層出席，與超過150家上市櫃公司及百餘家金融業者共同探討資本市場的未來發展。「資產管理國際化論壇」與「引導大眾資金投入公共建設論壇」，探討資產配置、財富管理及公私協力模式，延伸政策效應並強化市場動能。

本活動具有下列三大特色：一、厚植商品深度及廣度，兼具創新與融合。透過「亞洲資本市場高峰論壇」聚焦亞洲市場未來發展新契機、全球市場波動下債券ETF的機會與挑戰，以及國際投資機構的進駐與未來趨勢三大主題，重量級代表齊聚，針對亞洲資產管理的未來藍圖展開熱烈交流與前瞻對談，為臺灣邁向亞洲資產管理中心注入新動能。「2025 臺灣周ETF 投資博覽會」展現資本市場活力與 ETF 市場吸引力，「ETF 主題館」、「創富主舞台」、「高雄專區」、「金融展區」及「ETF 沙龍區」五大展區，提供從入門到進階的完整學習路徑，並透過互動體驗，讓投資人以遊戲化方式深入了解 ETF 產品特性。

二、邁向永續，落實ESG。結合第15屆「臺北公司治理論壇」及「IR & Engagement新趨勢論壇」，聚焦投資人關係與ESG議合議題，討論企業永續轉型與ESG實踐，深入探討ISSB準則導入、ESG投資趨勢與永續金融策略，並強調永續行動與跨領域合作，推動政策與國際趨勢接軌。展現了臺灣金融業在永續轉型上的決心與具體作為，也進一步提升了臺灣公司治理的品質及市場信心。

三、創新啟動，資本對接。產官學代表、國際創投、加速器與高潛力創新企業，共同見證「亞洲創新籌資平臺」正式啟動的里程碑，透過鬆綁上市創新板及上市櫃一般板法規、打造股債雙主軸籌資市場，加速匯聚特色產業能量。「亞洲創新盃」決賽則以競賽機制發掘具潛力的海內外創新企業，成功鏈結創新企業與資本市場，打造亞洲最具影響力資本創新交流平台，凸顯金融機構與市場創新的加值作用。

2025「臺灣周」活動廣獲國內外金融、產業及學術界熱烈響應，並獲多家國際交易所參與，成功吸引全球投資者關注與參與、打造高密度專業交流平台，象徵臺灣資本市場國際化發展的新里程碑，在各界支持與共同努力下，臺灣正以堅定步伐朝向「亞洲資產管理中心」目標前進，持續成為全球投資人關注的焦點。金管會將持續推動商品創新、跨境合作與人才培育，並深化與國際金融社群的交流，打造更具韌性與國際競爭力的資本市場。