逾五百家上市櫃未揭露用水密集度 安永：三路徑打通水資源管理

據ESG數位平台資料顯示，2024年有超過五百家上市櫃企業未揭露用水密集度資訊。安永聯合會計師事務所指出，上市櫃企業在ESG水資訊揭露仍面臨挑戰，建議可從三路徑打通水資源管理。

資料顯示，逾千家上市公司中，有126家未揭露其用水量、245家未揭露用水密集度；849家上櫃公司中，有212家未揭露用水量、更有高達334家未揭露用水密集度。

以揭露狀況較差的用水密集度來看，合計共有579家上市櫃公司未能揭露，反映出許多公司在ESG水資訊揭露面臨挑戰。所謂用水密集度，是指每單位產出所消耗水量，例如，A公司每百萬元營業額消耗10公噸水。

安永聯合會計師事務所永續確信及碳資產管理服務負責人林孟賢指出，不論出於法規要求或是社會責任壓力，企業面臨日益增長的節水需求，勢必要規劃提高用水回收，或投資於先進的水資源管理設備和技術。建議企業可以從三條路徑，打通水資源管理的任督二脈。

路徑一、水資源揭露指南。為了引導企業在經營過程中更注重水資源保護與管理，經濟部水利署結合環境部與內政部等單位，依據國際GRI 303準則共同編製「水資源ESG報告書揭露實務建議指南」。

企業可參考水資源揭露指南，針對營運範圍揭露與水資源管理相關的資訊，涵蓋取水、耗水、排水、再利用等基本指標，加上實例說明來推動水資源管理，建立用水數據蒐集與管理系統，提升用水效率並加強與內外部利害關係人的溝通，有效展現企業的水資源量化績效。

路徑二、節流政策。政府在2023年發布徵收耗水費，針對超過特定用水量的企業收取附加費用，同時，給予用水大戶調整的緩衝期，也就是「減半徵收」措施，該緩衝期已於2025年6月30日結束，企業勢必要重新評估用水策略，提高用水回收效率。

根據規定，企業可透過耗水費的減徵及抵減項目的認定來降低營運成本，例如，進行用水回收率查證，若優於同業回收率區間，可獲得費率優惠。此外，使用合規的節水設備與投資水資源的開發，例如過濾系統或回收系統、海水淡化供應系統和蓄水設施等，也有助於企業達成節水目標、提高回收水與再生水比例。

路徑三、綠色融資。金融業提供多種綠色融資方案，用於解決氣候變化、能源使用、生物多樣性及水資源管理等關鍵環境問題。根據櫃買中心統計，目前流通在外的綠色債券發行約144檔，共新臺幣4,209億元，企業可將資金投入水處理設施的建設、雨水收集系統的安裝、以及節水技術的推廣等，投資者也可以確保資金直接流向這些環保項目，促進水資源的保護和永續利用。

林孟賢表示，根據聯合國2024年世界水資源發展報告，全球約半數人口每年在某些時期面臨嚴重的水資源短缺。早在2022年的CDP水資源調查更顯示，近7成企業已意識到水資源風險可能造成供應鏈不穩定，對營運產生重大影響。建議企業主動揭露水資源使用資訊、提高用水回收率、善用綠色債券等金融工具來支持永續發展目標，除了能提升經濟效益，也能展現企業對環境保護的承諾。