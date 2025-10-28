傳擬併購三商美邦人壽 玉山金：不評論傳聞

快訊

中央社／ 台北27日電

市場關注三商美邦人壽出售案結果，玉山金今天晚間發布重訊表示，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告，且不予評論外界傳聞。

媒體報導，三商美邦人壽出售案23日由玉山金、中信金出價後，最終由玉山金以每股新台幣8.2元、超過中信金每股約7.7至7.8元，成功拿下三商壽

消息傳出後，玉山金與三商壽股價兩樣情，玉山金今天盤中重跌逾8%，跌破30元大關，終場下跌2.35元或7.2%，收30.3元；三商壽則攻上漲停板7.39元。

針對媒體報導內容，玉山金今天深夜發布重大訊息表示，依據公開發行公司取得或處分資產處理準則與併購資訊揭露自律規範規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。

玉山金說明，有關外界傳聞，玉山金不予評論，一切以公司依公司程序及相關法令發布的重大訊息為準。

