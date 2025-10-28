新台幣止貶 躍最強亞幣

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

外資昨（27）日大舉回補台股，資金回流帶動新台幣止貶反升，終結連三日貶勢，收盤升值9.6分，以30.719元作收，總成交量約15.195億美元，估外資匯入約7億美元。

匯銀指出，新台幣昨天早盤以30.78元開出，升值3.5分，隨外資回補拋匯湧入，一度升破30.7元價位，最高觸及30.685元，升幅達1.3角，顯示外資資金回流效應明顯。

根據中央銀行統計，昨美元指數微貶0.02%，新台幣升值0.31%居亞幣之冠；韓元漲0.27%、人民幣升0.14%、星元小升0.05%，僅日圓逆勢貶值0.35%。

新台幣 外資 台股

