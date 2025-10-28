玉山金併三商壽 急發重訊

玉山金控（2884）上周五（24日）傳出以每股8.2元，全數換股方式，競標吃下三商美邦人壽，整體收購價值高達467億元，不過玉山金在競標前，及市場傳出得標後，皆未公布重大訊息，對於媒體報導及市場傳言，也未澄清或證實，加上玉山金及商壽股價大幅波動，一度引發金管會、證交所關切。

玉山金遲至昨（27）日晚上9時41分緊急發布重訊，強調依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關外界傳聞，該公司不予評論，一切以公司依公司程序及相關法令發布的重大訊息為準。

金管會昨日表示，玉山金是否需要對外公告，需由內部法遵依交易模式與決策，再依循相關法令做自行判斷。據了解，金管會已正請證交所了解中。證交所也表示，已掌握相關消息，正向公司詢問，以確認其是否需發布重大訊息。而玉山金則緊急發出重訊。

昨日是兩家公司傳出好消息後的第一個交易日，三商壽買盤搶進，跳空漲停直到收盤，以7.39元作收，成交量逾5萬張，排隊買單逾18萬張，母公司三商投控同步跳空漲停；不過玉山金股價以31.1元開低後，盤中一度跌破30元關卡，終場收在30.3元，下跌2.35元，跌幅7.2%，成交量爆出27萬6,313張，外資單日賣超11萬1,900張，高居外資賣超個股第一名。

市場原本預期兩家公司在股市交易前會召開重大訊息說明會，或是在昨日收盤後，召開記者會對外說明，不過兩家公司卻異常安靜，更讓市場丈二金剛摸不著頭腦。